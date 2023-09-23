В Севастополе заявили об отбое ракетной опасности

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что об отмене ракетной опасности в городе. Об этом Развожаев написал в телеграм-канале.
Напомним, в Севастополе система ПВО сбила ракету. Её обломки упали в районе причала Сухарной балки.
Над городом была поднята дымовая завеса. Позднее губернатор объявил о новой ракетной опасности.
Ранее пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области оказался под минометным обстрелом. По МАПП (находится в 850 м от границы) выпустили 6 мин калибра 82 мм. Обстрел вёлся, предположительно, со стороны села Гоптовка Харьковской области. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
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Екатерина Коршунова