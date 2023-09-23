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В Севастополе заявили об отбое ракетной опасности

Глава Севастополя заявил об отбое объявленной повторно ракетной опасности
23 сентября 2023, 10:40
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что об отмене ракетной опасности в городе. Об этом Развожаев написал в телеграм-канале.
Напомним, в Севастополе система ПВО сбила ракету. Её обломки упали в районе причала Сухарной балки.

Над городом была поднята дымовая завеса. Позднее губернатор объявил о новой ракетной опасности.


Ранее пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области оказался под минометным обстрелом. По МАПП (находится в 850 м от границы) выпустили 6 мин калибра 82 мм. Обстрел вёлся, предположительно, со стороны села Гоптовка Харьковской области. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН
Экс-аналитик ЦРУ: Украина потеряла регионы, необходимые для США из-за ресурсов
23 сентября 2023, 10:54

Фото: iStock/ValleraTo

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что визит Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери Украиной регионов, которые необходимы Вашингтону ради доступа к природным ресурсам. Об этом Джонсон сообщил в интервью на Youtube-канале Стивена Гарднера.
Джонсон пояснил, что Вашингтон желал получить доступ к богатым природными ресурсами регионам Украины до того, как они были освобождены РФ. По мнению Джонсона, из-за этого США потеряли интерес к Украине, из-за чего Зеленский был недоволен встречами в ООН, так как ему не пообещали новые поставки вооружений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН вел себя очень эмоционально в отношении стран-поставщиков вооружения. Зеленский «яростно критиковал страны», которые, по его мнению, недостаточно быстро осуществляют поставку вооружений. 

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Буданов признал, что танки Abrams «долго не проживут»
23 сентября 2023, 10:24

Фото: iStock/Michael Vi

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о судьбе танков и ракет, которые поставят Украине.
В интервью порталу War Zone Кирилл Буданов сказал, что американские танки Abrams, которые в ближайшем будущем должны получить ВСУ, на фронте не протянут, а дальнобойные ракеты ATACMS «не изменят ситуацию».
 
Буданов высказал мнение, что Abrams должны применяться в специфических, хорошо подготовленных операциях. В противном случае, если их применять в обычных боях, то «они не проживут».
 
По мнению Буданова, если бы США поставили Украине «по меньшей мере сотни» дальнобойных ракет ATACMS, то можно было бы изменить ситуацию, сложившуюся на фронте.

Ранее научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон сказала, что переданные Украине американские танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожской области, увязнув в грязи, которая появится с приходом дождей.

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#всу
#сво
#танки
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В Севастополе предупредили о повторной ракетной опасности
23 сентября 2023, 09:48

Фото: iStock/petervician

В городе звучит сигнал воздушной тревоги.
Жителей Севастополя призывают плотно закрывать окна и не подходить к ним. Тем, кто находится не дома, рекомендовано проследовать в укрытия. Над городом поднята дымовая завеса, сообщают подписчики Mash. Сообщалось, что в Севастополе система ПВО сбила ракету. Её обломки упали в районе причала Сухарной балки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Спецслужбы едут на место происшествия.

Ранее пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области оказался под минометным обстрелом.

SHOT пишет, что по МАПП (находится в 850 м от границы) выпустили 6 мин калибра 82 мм. Обстрел вёлся, предположительно, со стороны села Гоптовка Харьковской области.Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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#всу
#севастополь
#пво
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В Севастополе система ПВО сбила ракету
23 сентября 2023, 09:12

Фото: istockphoto/RamonCast

Ракетные обломки упали в районе причала Сухарной балки.
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Спецслужбы едут на место происшествия.
 
Ранее очевидцы сообщали о взрыве в районе Инкермана. В Севастопольской бухте в данный момент приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

Ранее сообщалось, что ВСУ концентрируют свои усилия на Черноморском флоте и Севастополе, что подтверждается очередной ракетной атакой на штаб ЧФ РФ. Суммарно противник выпустил по базам российского флота в Черном море уже десятки  дефицитных ракет, не считая огромного количества беспилотников, напоминает телеграм-канал Readovka.

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#севастополь
#пво
#ракета
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В Белгородской области ВСУ обстреляли пункт автомобильного пропуска
23 сентября 2023, 08:29

Фото: istockphoto/zabelin

Пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области оказался под минометным обстрелом.
SHOT пишет, что по МАПП (находится в 850 м от границы) выпустили 6 мин калибра 82 мм. Обстрел вёлся, предположительно, со стороны села Гоптовка Харьковской области.
 
Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что над территорией Крыма российскими системами противовоздушной обороны сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов. также Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow.

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#всу
#украина
#белгород
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В Крыму просят изменить положения закона о границах с Украиной
23 сентября 2023, 08:06

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

Парламент Крыма обратился в Госдуму и Совет Федерации.
РИА Новости пишет, что Парламент Крыма выступил с законодательной инициативой, желая изменить отдельные положения федерального конституционного закона, который касается границ с Украиной и разграничения морского пространства в Азовском море.
 
Об этом сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
 
«Азовское море стало внутренним морем РФ, а значит положения о разграничении морского пространства Азовского моря (с Украиной) также утратили смысл», - заявил Сергей Трофимов.
Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки по Севастополю в небо над Чёрным морем поднялся разведывательный Boeing P-8A «Посейдон» ВМС США. Именно он мог координировать удар, рассказал «Радио 1» член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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#украина
#крым
#госдума
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Пленный офицер ВСУ передал российской армии данные о корректировщиках в ДНР
23 сентября 2023, 06:37

Фото: iStock/Sinenkiy

Сдавшийся в плен офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) передал российским военным хранившиеся в его смартфоне данные об украинских корректировщиках, наводящих огневые удары по населённым пунктам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 23 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Они корректируют удары, где <...> скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов Вооруженных сил РФ в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна», — рассказал офицер.

Также благодаря ему стали известны личности и телефоны начальства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении боевых действий.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вооружённые силы рф
#военные
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РИА Новости: В Ясиноватой снарядами НАТО уничтожило всю коммунальную технику
23 сентября 2023, 04:46

Фото: iStock/frantic00

Вооружённые силы Украины (ВСУ) уничтожили всю технику коммунальщиков в Ясиноватой кассетными снарядами, которые Киев получил от стран НАТО, об этом сообщает РИА Новости.
Под обстрел попало автотранспортное предприятия, которое обслуживало Ясиноватую. Повреждено более двух десятков единиц техники. Это машины для вывоза мусора, городские и междугородние автобусы, большинство из которых уже не подлежит восстановлению.

«Теперь нам не на чем работать. Мы единственное в городе предприятие, деревья-то еще подрежем, а вот уборка мусора... У нас вся техника пришла в негодность», — отметил один из рабочих.

Также стало известно, что во время обстрела пострадали двое рабочих, мужчина и женщина.

По предварительной информации, ВСУ били из натовского калибра 155 миллиметров. По словам местных жителей, во время обстрела стоял большой грохот.

Напомним, о передаче Украине кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. Тогда президент США Джо Байден объяснил решение о поставках данного вида вооружения Киеву нехваткой иных снарядов.

Как объяснили в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом снаряды зачастую не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

В МИД России на Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за смерти мирных жителей после передачи Украине кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.

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#обстрел
#нато
#украина
#техника
#коммунальные службы
#донбасс
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РБК: 31 человек пострадал в результате российского ракетного удара по Кременчугу
22 сентября 2023, 23:46

Фото: iStock/Volodymyr_Kazhanov

Глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Украины Дмитрий Лунин сообщил о последствиях ракетного удара ВС РФ по Кременчугу, погиб один человек, еще 31 человек, включая троих детей, пострадал. Об этом пишет РБК.
При обстреле также получили повреждения здания. «Люди, чье имущество пострадало, получат компенсацию. Финансирование обеспечим из областного и местных бюджетов», — написал он.

Ранее Лунин сообщал, что ракета ударила по объекту гражданской инфраструктуры. Точное место удара не раскрывается.

О взрывах в Кременчуге сообщало днем 22 сентября и украинское издание «Страна.ua».В Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Харьковской областях Украины объявляли воздушную тревогу.
#россия
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#гибель
#ракета
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