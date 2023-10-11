В Севастополе звучит воздушная тревога

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В Севастополе объявлена воздушная тревога. О ней заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — приводит РИА Новости сообщение Развожаева.
Отмечается, что в это время в городе будет прекращено движение как наземного, так и морского общественного транспорта.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины.
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