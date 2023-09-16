Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев написал в своем телеграм-канале, что заявление из Киева объявить войну России — это блеф, желание удержать свою власть и отменить выборы в стране.
«Ведь коллективный Запад готовится к переговорам с РФ и поэтапному сворачиванию конфликта на Украине, ибо понимает, что шанс её на победу — это из мира фантастики», — пояснил сенатор.
Бондарев отметил, что американский подопечный Зеленский постепенно выходит из под контроля. Он также добавил, что Североатлантический альянс не решится создавать полномасштабную войну из-за страны 404.
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Екатерина Коршунова