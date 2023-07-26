В Швеции выяснили, перед каким российским оружием бессильны ВСУ

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«Российский ударный беспилотник «Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины в ходе контрнаступления», - прокомментировал ситуацию обозреватель.
По словам Нурдберга, «Ланцет» способен ударить в самую глубь украинских баррикад. При этом, у Киева нет систем ПВО, способных нейтрализовать современные российские дроны.
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