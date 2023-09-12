В Швеции назвали сдачу украинской армии вопросом времени

Ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов заявил, что НАТО готовится к победе России в спецоперации на Украине и переходу РФ от Украины дальше к восточным территориям стран Восточной Европы. Так он объяснил информацию о подготовке НАТО к крупнейшим учениям со времен «холодной войны», пишет URA.RU.