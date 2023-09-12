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Аналитик из Швеции Ларс Берн выразил мнение, что сдача украинской армии является лишь вопросом времени. Он отметил, что наступление Вооруженных сил Украины, поддерживаемое западным оружием, не достигло ожидаемых результатов и можно считать фиаско. Об этом сообщает swebbTV.
По мнению аналитика, западные СМИ, замечая даже небольшие успехи украинских вооруженных сил, стараются увеличивать их значимость и делают из них крупные достижения. Ларс Берн считает, что Украина добивается успехов в основном в сфере пропаганды на Западе.
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Артем Кузьмин