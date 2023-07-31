В Славянске и Краматорске прозвучали взрывы

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В городах Славянск и Краматорск, расположенных на оккупированной Украиной части Донецкой народной республики (ДНР), произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».
Согласно данным официального ресурса по оповещению граждан, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Артем Путинцев