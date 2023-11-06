В Словакии рассказали, чем могут помочь Украине

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Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь, может также помочь в разминировании территории, но поставлять вооружения ей больше не будет. Об этом Бланар сообщил, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине. По словам Фицо, Словакия поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства. Однако никаких поставок оружия Киеву не будет.
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