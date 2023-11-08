В Словакии заявили, что поставки вооружения Украине завершены

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Словакия больше не будет осуществлять поставку вооружения со своих складов на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
Он отметил, что соответствующее решение было единогласно принято правительством Словакии.
По словам Фицо, таким шагом страна показывает, что готова оказывать только мирную помощь, то есть, осуществлять отправку гуманитарных грузов. Никакие виды вооружений из Словакии больше не поступят ВСУ, подчеркнул премьер-министр.
Ранее сообщалось, что новое правительство Словакии не стало утверждать предложение своих предшественников о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 40,3 млн евро.
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По словам Фицо, таким шагом страна показывает, что готова оказывать только мирную помощь, то есть, осуществлять отправку гуманитарных грузов. Никакие виды вооружений из Словакии больше не поступят ВСУ, подчеркнул премьер-министр.
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Анастасия Чинкова