«В случае большой войны»: Военный эксперт назвал главную задачу оборонных предприятий

Фото: IStock/Sviatlana Lazarenka
Правительство России предоставило оборонно-промышленному комплексу (ОПК) право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности, для увеличения производства артиллерии. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что это нужно для выполнения главной задачи на сегодняшний день: победить в специальной военной операции. Об этом он рассказал «Радио 1».
Эксперт подчеркнул, что на предприятиях оборонно-промышленного комплексно кратно увеличивается объём производства. В частности, это связано с поступлением с денег и увеличения государственного оборонного заказа.
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«На каждом предприятии есть определённый мобилизационный резерв станков, оборудования комплектующих, который предусматривалось использовать в случае начала большой войны. Сегодня соответствующим поручением расконсервировались указанные резервы, чтобы решить главную задачу: кратно увеличить выпуск основной номенклатуры вооружений <…> Нам нужна победа в специальной военной операции, мы должны позитивно относиться к тому, что у нас есть возможности, что наши ОПК способны и готовы увеличить выпуск современного оружия», — сказал Коротченко.
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Екатерина Шмакова