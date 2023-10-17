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«В случае большой войны»: Военный эксперт назвал главную задачу оборонных предприятий

Военный эксперт Коротченко объяснил право ОПК использовать все резервы
17 октября 2023, 13:07
Фото: IStock/Sviatlana Lazarenka

Фото: IStock/Sviatlana Lazarenka

Правительство России предоставило оборонно-промышленному комплексу (ОПК) право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности, для увеличения производства артиллерии. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что это нужно для выполнения главной задачи на сегодняшний день: победить в специальной военной операции. Об этом он рассказал «Радио 1».
«На каждом предприятии есть определённый мобилизационный резерв станков, оборудования комплектующих, который предусматривалось использовать в случае начала большой войны. Сегодня соответствующим поручением расконсервировались указанные резервы, чтобы решить главную задачу: кратно увеличить выпуск основной номенклатуры вооружений <…> Нам нужна победа в специальной военной операции, мы должны позитивно относиться к тому, что у нас есть возможности, что наши ОПК способны и готовы увеличить выпуск современного оружия», — сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что на предприятиях оборонно-промышленного комплексно кратно увеличивается объём производства. В частности, это связано с поступлением с денег и увеличения государственного оборонного заказа.

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#оборона
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#опк
#сво
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На новом заводе «Алмаз-Антея» будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу
Шойгу: на новом заводе «Алмаз-Антея» в Руднево будут выпускать системы ПВО
17 октября 2023, 14:14

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал появление у концерна «Алмаз-Антей» новых производственных мощностей по выпуску систем ПВО, которые появятся в индустриальном парке «Руднево», важнейшим шагом на пути укрепления обороноспособности государства. Об этом Шойгу сообщил на церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода «Алмаз-Антея».
По словам Шойгу, российские системы противовоздушной обороны отличают эффективность, надежность и простота в управлении, что доказано в процессе спецоперации. Министр обороны России напомнил, что на сегодняшний день необходимо поддерживать оснащенность армии и флота на гарантированном уровне адекватного ответа на любые угрозы.

Ранее сообщалось, что Шойгу провел совещание по дальнейшему развитию, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). В ходе совещания Шойгу отметил, что оборонно-промышленный комплекс России получил право от правительства использовать все имеющиеся резервы для ускорения производства артиллерии.

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#проект
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#право
#опк
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«Резня»: Зеленский погубил сотни тысяч украинцев, считают в США
Макговерн: Гибель людей по вине Зеленского заслуживает презрения
17 октября 2023, 13:50

Фото: iStock/Michele Ursi

Время президента Украины Владимира Зеленского близится к концу, а его политика привела к гибели массовой гибели украинцев, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Я считаю, что резня, которую он допустил и в которой он принял участие, в которой погибли тысячи и сотни тысяч людей из-за его решений, заслуживает презрения», - прокомментировал ситуацию Макговерн. 

По мнению эксперта, в результате наступления российской армии на полях спецоперации, Зеленский окажется в западне, и эта ситуация для него «добром не кончится».

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что уже сейчас российские военные берут в плен большое число военнослужащих ВСУ. По его словам, поддержка Украины странами Запада начала существенно сокращаться на фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Это может привести к печальным последствиям для ВСУ.

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#всу
#зеленский
#сво
#вс рф
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Более половины раненых участников СВО имеют ампутации конечностей
Вовченко: Более половины раненых участников СВО имеют ампутации
17 октября 2023, 11:58

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко заявил, что более чем у половины раненых участников спецоперации имеют ампутации конечностей. Об этом он рассказал в рамках круглого стола в Совете Федерации.
«Признан инвалидом с ампутацией конечности - это 54% от всех освидетельствований, это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», - сказал Вовченко.

По его словам, у 20% ампутированы руки, при этом у 80% - ноги.

Ранее сообщалось, что порядка 20 тысяч украинцев столкнулись с ампутацией конечностей, в Европе такого не было со времен Первой мировой войны, а в США – со времен Гражданской войны. Такие данные приводит Fox News.

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#сво
#военные
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Пушилин считает, что Запад постепенно перекроет поставки оружия Украине
Пушилин: ситуация в Газе повлияет на поставки оружия Украине, но не сразу
17 октября 2023, 11:30

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что ситуация с палестино-израильским конфликтом может негативно повлиять на поставки вооружения на Украину, однако это произойдет не сразу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Он рассказал, что просматриваются некоторые изменения на украинской стороне. Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем должна повлиять на объемы поставок вооружения и техники со стороны стран Запада, считает Пушилин.

«Не нужно здесь испытывать иллюзий, что Запад единомоментно перекроет все поставки для украинского режима, но, тем не менее, здесь не исключено, что акценты будут все же смещаться», - заявил Пушилин.

По его словам, Украина уже уходит на второй план по информационной повестке. Таким образом, Пушилин уверен, что все задачи СВО будут выполнены, а территория ДНР будет полностью освобождена от киевского режима.

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#украина
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#днр
#сво
#всу
#пушилин
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В США вынесли Украине приговор
Дипломат Фриман: Украина не сможет захватить Крым и лишится территорий
17 октября 2023, 11:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Американский экс-дипломат Час Фриман заявил, что Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель. Об этом Фриман сообщил в интервью Youtube-канал Dialogue works.
По мнению Фримана, пролилось очень много крови. Бывший дипломат отметил, что, если переговоры между РФ и Украиной произойдут, то они будут проходить на российских условиях, так как прошлые договоренности между государствами были гораздо выгодными вариантами для киевских властей.

Фриман добавил, что на данный момент ситуация дошла до того, что само существование Украины под угрозой.

Ранее командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк заявил, что РФ подготовила мощную оборону и технически превосходит украинскую армию.

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#право
#дипломат
#всу
#опк
#рф
#переговоры
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Большое число украинских военных сдаются в плен ВС РФ
Эксперт Джонсон: в плен ВС РФ сдается большое количество солдат ВСУ
17 октября 2023, 10:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Российские военные берут в плен большое число военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идет не по плану», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, поддержка Украины странами Запада начала существенно сокращаться на фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Это может привести к печальным последствиям для ВСУ. Он объяснил, что в случае прекращения поддержки Киева западными странами, ВСУ смогут продержаться не более нескольких недель.

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Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ, где атакуют ВСУ

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#сво
#всу
#вс рф
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Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ, где атакуют ВСУ
17 октября 2023, 10:20

Фото: iStock/Alexey Molotov

Российские военнослужащие сдерживают попытки наступления противника и переходят в контратаку на нескольких участках фронта. Редакция «Радио 1» расскажет, где имеют преимущество ВС РФ и на каком направлении идут особенно активные боевые действия.

ВС РФ сорвали шесть попыток атаки ВСУ

 
На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества и Торского российские бойцы сорвали шесть попыток атаки ВСУ. Противник потерял около 60 военнослужащих, пикап и бронированный автомобиль Kozak, сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук агентству ТАСС.

ВС РФ поразили скопление солдат ВСУ

 
В Минобороны сообщили, что российские военнослужащие применили в зоне СВО тяжелую огнеметную систему «Тосочка». В результате выпуска термобарического снаряда повышенной дальности по позиции противника, группа украинских боевиков была уничтожена.

Взрывы на Украине


Минувшей ночью в Одессе и Одесской области прозвучали взрывы, об этом сообщило издание «Думская». Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях. Информации о разрушениях нет.
Три БПЛА сбито в Белгородской области

Российские дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работино
Российские дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работино

Противник применил беспилотники самолетного типа для нанесения ударов по территории Белгородской области. Три дрона были обнаружены и сбиты в Яковлевском городском округе области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

Последние новости СВО


ВС РФ продолжают контратаковать со стороны Новопокровки. Противник пытается продвинуться к населенному пункту Вербовое, однако российские бойцы удерживают оборону и нанести превентивные удары. Помешал ВСУ ливень, что сказалось на мобильности подразделений. Позиции украинских войск на Запорожском направлении находятся под постоянным огнем ВС РФ в Новоандреевке, Новоданиловке и Малой Токмачке.

На Луганском направлении российские военнослужащие ведут наступательные действия у Макеевки, Новоегоровки, Степной Новосёлки и Сеньковки, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Взаимные артиллерийские обстрелы зафиксированы на Херсонском направлении. Противник ведет огонь по поселкам, где проживают мирные жители. В результате обстрела, пострадала 82-летняя женщина в населенном пункте Алешки и 52-летний мирный житель в Казачьих Лагерях.
 
На Авдеевском направлении ВС РФ закрепляются на ранее занимаемых позициях. Огневой контроль российские бойцы ведут по позициям ВСУ. Кроме того, ВС РФ пресекают попытки врага стянуть дополнительные резервы и технику к линии фронта. 

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#воздушная тревога
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Российский ОПК получил право использоваться все резервы для ускорения выпуска артиллерии
Шойгу: ОПК получил право использовать все возможности для выпуска артиллерии
17 октября 2023, 10:04

Фото: сайт Кремля

Оборонно-промышленный комплекс России получил право от правительства использовать все имеющиеся резервы для ускорения производства артиллерии. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и РСЗО.
«Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — сказал глава Минобороны.

Он напомнил, что ранее была упрощена процедура заключения контрактов, уменьшено число испытаний, также были снижены требования для выбора запчастей при условии, что качество не пострадает.

Министр обороны подчеркнул, что в условиях спецоперации стране особенно важно оперативно пополнять запасы вооружения. По словам Шойгу, все это зависит от оборонных предприятий, от их способности нарастить выпуск оружия и быстро передать их в армию.

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#правительство
#министр
#вс рф
#минобороны
#шойгу
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ВСУ на Краснолиманском направлении подводят «свежие силы» взамен на «потрепанные»
Марочко рассказал о прибытии свежих сил ВСУ на Краснолиманском направлении
17 октября 2023, 09:38

Фото: istock / Olena_Z

Вооруженные силы Украины проводят ротацию и подводят новые силы, в том числе из нацбатальона «Азова»* на Краснолиманское направление. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости.

«На Краснолиманском направлении отмечаются частичные ротационные мероприятия противника», — рассказал Марочко, со ссылкой на свои источники.
Он также заявил, что в районы населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Серебрянского лесничества с целью восстановления боеспособности заметили прибытие свежих сил армии Украины и вывод «потрепанных подразделений». Как заявляет экс-подполковник, в ходе активных боевых действий на этом участке украинские войска понесли большие потери.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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