Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что скоро потеряет всех союзников после итогов саммита G20. Об этом сообщает Rebelión.
В материале статьи сообщается, что Киев вынужден признать усиливающуюся изоляцию из-за роста призывов к началу переговоров и прекращению боевых действия. По этой причине Зеленский «устроил истерику» и записал «в число своих врагов Папу Римского, Китай, а теперь и все страны G20».
По информации издания, в итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Киева.
Ранее Зеленский заявил, что ООН не выступает единым фронтом в вопросе давления на РФ. Зеленский намекнул, что страны-участницы всемирной организации больше интересуются экономическими отношениям, чем «ценностями».
Напомним, постпред РФ при организации Василий Небензя сообщил, что Киев пытается свалить на Запад провал так называемого контрнаступления.
Читайте также:
Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию
Небензя: Киев клянчит оружие, чтобы свалить на Запад провал контрнаступления
Зеленский заявил, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте
По информации издания, в итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Киева.
Напомним, постпред РФ при организации Василий Небензя сообщил, что Киев пытается свалить на Запад провал так называемого контрнаступления.
Читайте также:
Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию
Небензя: Киев клянчит оружие, чтобы свалить на Запад провал контрнаступления
Зеленский заявил, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте
Екатерина Коршунова