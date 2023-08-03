В СНБО Украины опровергли существование графика контрнаступления ВСУ

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что нет конкретных сроков для контрнаступления украинских вооруженных сил, передает телеканал ТСН.
Мы работаем по системе НАТО, ... где командир принимает решения о тактике действий в зависимости от ситуации и общего поручения», — прояснил он.
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