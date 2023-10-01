В Сочи обломки БПЛА рухнули рядом с аэропортом

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В городе были задержаны 14 рейсов, один отменен.
Аэропорт Сочи с 08:20 работает в обычном режиме на приём и выпуск самолетов. В городе ситуация спокойная, заявил мэр Алексей Копайгородский.
Минобороны утром сообщило, что на территории Краснодарского края ликвидировали украинский БПЛА. По предварительной версии, для атаки по Сочи использовался китайский Mugin-5.
Ранее БПЛА самолетного типа уничтожили над территорией Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны.
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Минобороны утром сообщило, что на территории Краснодарского края ликвидировали украинский БПЛА. По предварительной версии, для атаки по Сочи использовался китайский Mugin-5.
«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве.Читайте также:
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Мария Фирсова