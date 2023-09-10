В Совбезе раскрыли, как Украина хотела обвинить Россию в ядерном терроризме

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Украина с подачи Запада планировала взорвать на своей территории «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. Об этом «Российской газете» заявил секретарь Совбеза РФ Юрий Коков.
Ранее Пентагон анонсировал передачу Украине снарядов с обеднённым ураном. По словам экспертов, использование такого вида вооружения несёт опасность для населения и окружающей среды. При этом, обеднённый уран на 60% менее токсичен и радиоактивен, чем уран.
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Анастасия Чинкова