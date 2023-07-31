В Совбезе заявили, что атаки украинских беспилотников курирует Запад

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Вооруженные силы Украины ведут атаки беспилотника по российским городам под предводительством западных кураторов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане», - прокомментировал ситуацию Патрушев.
По его словам, в США и НАТО осознали, что сломить Россию на линии боевого соприкосновения не получится, и потому начали наносить террористические атаки на мирное население РФ.
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Евгения Парфентьева