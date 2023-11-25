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В Совфеде объяснили, почему Киев не пошёл на перемирие ещё весной 2022 года

Член Совфеда Цеков: Киев не пошёл на перемирие с РФ в 2022 из-за неопытности
25 ноября 2023, 13:50
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Украинское правительство не пошло на перемирие с Россией весной 2022 года из-за нехватки опыта. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
По его словам, у власти на Украине стоят случайные и неглубокие люди, которые не разбираются в глобальных процессах.

Также Цеков отметил, что украинское правительство слишком преувеличивает собственные успехи, принимая сиюминутные тактические удачи за успехи стратегических масштабов.


Кроме того, политик добавил, что многие украинские политические деятели начинают осознавать неправильность принятого в прошлом году решения и жалеют о том, что сразу не пошли на заключение мирного договора.

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#украина
#россия
#переговоры
#конфликт
#правительство
#совет федерации
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Зеленский отменой выборов лишил украинцев прав, заявили в США
Полковник Макгрегор: Зеленский лишил украинцев почти всех прав, отменив выборы
25 ноября 2023, 14:14

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой лишил украинцев всех прав. Об этом в соцсети X сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Эксперт пояснил, что права украинцев ущемлены из-за ряда решений Зеленского. Так ранее стало известно, что выборы всех форматов, которые планировались в 2024 году, были отменены. 

Запрет на действие Украинской православной церкви (УПЦ) на территории государства также является ущемлением прав граждан, в частности, верующих. 

Также полковник добавил, что Служба безопасности Украины (СБУ) активно ликвидирует всех, кто становится неугодным нынешнему правительству. 

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#владимир зеленский
#украина
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#права
#политика
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Слуцкий заявил, что киевский режим ищет пути отхода
25 ноября 2023, 13:24

Фото: kremlin.ru

Киевский режим ищет пути отхода.
Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий, сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.

«Очевидно, что неонацистский режим ищет пути отхода. Ещё не поздно вернуться на переговорный путь, российская сторона неоднократно говорила, что к этому готова. Но только теперь при других условиях, с учетом новых территориальных реалий», - сообщил Леонид Слуцкий.
По словам Слуцкого, в прошлом году мирный договор был фактически подготовлен. Его нужно было парафировать и подписать. По данным Слуцкого, Россия в знак доброй воли вывела войска с киевского и черниговского направления. 

«И что? Киевский режим и его западные кукловоды в ответ - и это мы сегодня понимаем всё более отчетливо - устроили провокацию в Буче и заявили, что будут воевать с целью победить Россию на поле боя», - вспоминает события прошлого Слуцкий.
Ранее сообщалось, что Великобритания рассчитывает на продолжительный конфликт на Украине, поскольку имеет большие планы на Центральную Азию. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал турецкий аналитик Энгин Озер. По его мнению, власти Британии хотят, чтобы Россия затратила все свои силы на Украине и уже не смогла помочь Азии.

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#украина
#россия
#переговоры
#новости
#политика
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На Украине сообщили о повреждении магистральных ЛЭП после атаки беспилотников
«Укрэнерго»: на Украине после взрывов повреждены магистральные ЛЭП
25 ноября 2023, 12:25

Фото: iStock/TebNad

В Киеве и Киевской области в результате атаки беспилотников повреждены магистральные воздушные линии энергопередачи и линии распределения. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Укрэнерго».
Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в регионе. 

В компании призвали жителей украинской столицы и пригорода не перегружать сети энергоснабжения и начать экономить электроэнергию. 

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что за эти сутки на территории Киева прогремело большое количество взрывов. На данный момент зафиксировано три серии обстрелов. Они вызваны массированной атакой российских беспилотников. 

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#киев
#обстрел
#энергетика
#беспилотник
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Жительница Донецка пострадала из-за беспилотника ВСУ
Мэр Кулемзин: жительница Донецка пострадала при атаке беспилотника ВСУ
25 ноября 2023, 12:09

Фото: iStock/NiseriN

Жительница Донецка пострадала во время атаки беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на территорию Кировского района Донецка. 

В результате сброса взрывоопасного предмета была ранена местная жительница 1974 года рождения. 

Ранее сообщалось, что беспилотники ВС РФ атаковали Киев. За этот день было нанесено три массированных удара, в результате которых порядка 200 жилых домов и учреждений остались без света, также наблюдаются перебои в работе киевского метрополитена. 

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#россия
#днр
#беспилотник
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Киев остался без света после массированной атаки дронами
Минэнерго Украины: в Киеве без света остались 120 учреждений и 77 домов
25 ноября 2023, 11:46

Фото: iStock/StGrafix

В результате массированной атаке по Киеву без света остались 120 учреждений и 77 жилых домов. Об этом сообщает Минэнерго Украины в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в пятницу по украинской столице были произведены дроновые обстрелы, из-за которых была обесточена воздушная линия. В результате этого без света остались 77 жилых домой и 120 учреждений в центральной части Киева.

В ведомстве уточнили, что воздушные линии 330 кВ отключились из-за возможного повреждения в ходе обстрелов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению инфраструктуры и электроснабжения. 

Напомним, что за шесть часов Киев подвергся обстрелу трижды. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Киевской области, а также в Черниговской области и подконтрольном киевским властям городе Запорожье. 

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#украина
#киев
#свет
#электричество
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Стали известны истинные причины растягивания Британией конфликта на Украине
Аналитик Озер: Британия растягивает конфликт на Украине из-за планов по Азии
25 ноября 2023, 11:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Великобритания рассчитывает на продолжительный конфликт на Украине, поскольку имеет большие планы на Центральную Азию. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил турецкий аналитик Энгин Озер.
Ранее глава президентской фракции Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт можно было завершить ещё весной 2022 года. Для этого нужно было согласиться на нейтралитет страны и отказаться от вступления в НАТО. Однако украинские власти послушали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который настоял на том, чтобы Зеленский отказался от подписания соглашения. 

Так, Озер, комментируя интервью Арахамии украинскому телеканалу «1 1» заявил, что эта новость не стала для него чем-то новым. По его словам, было сразу понятно, что Россия и Украина могли подписать соглашение в Стамбуле. Ряд документов уже был подписан, оставалась лишь подпись Зеленского. Если бы украинский президент поставил её, эскалации конфликта удалось бы избежать. 

При этом он отметил, что на Украину на протяжении всего конфликта оказывают давление не США, а Великобритания. А связано это с тем, что европейская страна пытается растянуть конфликт для отвлечения России, поскольку имеет планы на Центральную Азию. То есть, власти Британии хотят, чтобы Россия затратила все свои силы на Украине и уже не смогла помочь Азии. 

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#украина
#россия
#конфликт
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Олещук заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников по Украине
25 ноября 2023, 10:59

Фото: istock / aapsky

В ВСУ сообщили о рекордном количестве атак российских беспилотников по Украине.
Сообщается, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 25 ноября выпустили рекордное количество БПЛА в сторону Украины. Об этом в Telegram-канале рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук.

По его словам, российские войска запустили 75 ударных беспилотников. Главным направлением атак был Киев.

Ранее сообщалось, что в Киеве снова раздаются взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Отмечается, что взрывы слышны в левобережном районе Троещина. 

Сигнал тревоги на территории Киева и по всей Киевской области звучал более четырёх часов.

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#всу
#сво
#украина
#киев
#новости
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На Украине признались, что конфликт с Россией можно было завершить ещё весной 2022 года
Депутат Арахамия: конфликт на Украине можно было завершить ещё весной 2022 года
25 ноября 2023, 10:55

Фото: iStock/3dmitry

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что конфликт на Украине можно было завершить ещё в самом его начале, весной 2022 года. Об этом он сообщил в ходе интервью на телеканале «1+1».
Депутат, возглавлявший киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле заявил, что эскалации конфликта можно было избежать, если бы Украина согласилась с требованием России о нейтральном статусе, а также отказалась от вступления в НАТО. 

Таким образом, одно неправильно принятое киевскими властями решение привело к катастрофе в стране. Все погибшие и раненные украинцы, вся разрушенная инфраструктура населённых пунктов и потеря территорий – на совести президента Украины Владимира Зеленского и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который настоял на начале боевых действий. 

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему же украинские власти не согласились пойти на такой простой шаг ещё в начале конфликта, Арахамия затруднился ответить. Однако сказал, что для того, чтобы последовать требованиям России, необходимо было внести изменения в Конституцию. А ещё объяснил решение властей недоверием российскому правительству. 

То есть, Украина не захотела стать благополучной европейской страной, наподобие Финляндии. Хотя российская сторона никогда не была противником вступления страны в Евросоюз. Вместо этого Зеленский вместе со своими союзниками принял решение развернуть конфликт и вступить в боевое столкновение с Россией. 

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#украина
#конфликт
#спецоперация
#политика
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Бронеавтомобиль ВСУ задавил собственную пехоту
25 ноября 2023, 10:03

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские броневики наехали на своих солдат на передовой.
РЕН ТВ сообщает, что видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как сразу после высадки десанта, водитель торопится выйти из-под обстрела, не замечает сослуживцев и переезжает их. 

Броневик стремительно покинул зону огневого контакта и не забрал тяжело раненных бойцов, которые были вынуждены уползать с поля боя сами.

Ранее Минобороны России показало видео, где самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота проводят патрулирование акватории у берегов Крыма и выполняют боевую задачу.

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#всу
#сво
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