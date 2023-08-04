В Совфеде сомневаются, что США отправят свои войска на Украину

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает маловероятным то, что США отправят свои войска на Украину.
«Не допускаю мысли, что американцы пойдут на отправку войск на Украину. Ведь это прямой военный конфликт с нашей страной. Даже самые откровенные ястребы в американской верхушке говорят, что этот сценарий невозможен», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что американцы успешно воюют только чужими руками, так как, по его мнению, своих граждан американскому правительству жалко «обрекать на гибель».
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