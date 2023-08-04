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В Совфеде сомневаются, что США отправят свои войска на Украину

04 августа 2023, 12:04

Фото: iStock/Im Yeongsik

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает маловероятным то, что США отправят свои войска на Украину.
«Не допускаю мысли, что американцы пойдут на отправку войск на Украину. Ведь это прямой военный конфликт с нашей страной. Даже самые откровенные ястребы в американской верхушке говорят, что этот сценарий невозможен», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что американцы успешно воюют только чужими руками, так как, по его мнению, своих граждан американскому правительству жалко «обрекать на гибель».


При этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Польша может ввести свои войска на территорию западной Украины после провала окончательного контрнаступления ВСУ, и это станет самым опасным сценарием развития ситуации.

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В СБУ заявили, что РФ планирует вовлечь Белоруссию в конфликт
04 августа 2023, 13:32

Фото: iStock/sezer ozger

Россия хочет вовлечь Белоруссию в конфликт с Украиной, готовя теракт на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом заявили в СБУ, где утверждают, что получили информацию сразу из нескольких источников, в том числе от пленного российского военного.
Из сообщения следует, что Россия готовит некую провокацию на стратегическом объекте Беларуси на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. При этом, по данным СБУ, теракт на объекте готовится российскими военными совместно с сотрудниками спецслужб, отправленных в Белоруссию под видом бойцов ЧВК «Вагнер».

«Эта ДРГ должна будет должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь «украинскими диверсантами», чтобы таким образом попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну», - говорится в сообщении украинского ведомства.

Уточняется, что такие данные СБУ получили из нескольких источников, в том числе от российского военного, взятого в плен на Запорожском направлении.

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В ГУР заявили о сложной обстановке на поле боя для ВСУ
04 августа 2023, 13:12

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В ГУР Минобороны Украине заявили, что обстановка на поле боя для ВСУ складывается очень тяжелой. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства Вадим Скибицкий.
«Ситуация на поле боля сложная», — говорится в сообщении ведомства.

При этом Скибицкий считает, что ситуацию в зоне боевых действий могут существенно изменить дополнительные поставки вооружения странами Запада. По его словам, ВСУ нуждаются в большом количестве боеприпасов. Кроме того, Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны, а также дальнобойное вооружение.

При этом американское издание The Washington Post пишет, что ВСУ начали использовать в бою второй эшелон войск для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области.

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Военный эксперт Калинин отметил рост интереса среди граждан к службе по контракту
04 августа 2023, 11:18

Фото: iStock/nantonov

С января 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 230 тысяч россиян. При этом растет интерес к службе по контракту среди ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и грузино-осетинском конфликте. Об этом специально для «Радио 1» рассказал военный эксперт, член общественного совета при Минобороны РФ Вячеслав Калинин.
«Это говорит о том, что наши соотечественники доверительно относятся к службе по контракту. За последнее время Минобороны России провело огромную работу для того, чтобы исправить имеющиеся недостатки, а также проблемные и спорные моменты в условиях контрактной службы. Все было отрегулировано», - рассказал Калинин.

По его словам, когда гражданин приходит заключать контракт, он получает денежное содержание, а также все льготы, предусмотренные правительством.

Эксперт также отметил, что граждане активно заключают контракты с Минобороны РФ. 

«Ветеранское сообщество, участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и грузино-осетинском конфликте также проявляют к этому активный интерес», - отметил специалист.

Он объяснил, что те, кто по состоянию возраста или здоровья не могут принимать участие в активных боевых действиях получают должности, где может потребоваться их опыт и навыки.

Напомним, заключить контракт с Минобороны может любой годный по здоровью россиянин, достигший совершеннолетия. Любой обратившийся получит всю необходимую экипировку, также его проконсультируют юристы, нотариусы и представители банков. При этом пока будут готовиться необходимые документы потенциальному контрактнику будет предоставлено трехразовое питание и проживание.

 Для тех, кто будет проходить контрактную службу правительством предусмотрены различные выплаты и льготы, которые также распространяются на членов их семей. Таким образом, военнослужащий будет получать ежемесячный оклад, размер которого исходит из воинского звания и должности. Также предусмотрены дополнительные выплаты и увеличение пенсии.

Кроме того, военнослужащие имеют право на кредитные каникулы и освобождаются от уплаты налогов. Также за ними сохраняется рабочее место. При этом дети контрактников попадают в сад без очереди, бесплатно посещают все кружки и секции, а в школах им предоставляется бесплатное питание

Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#право
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Украина начала использовать второй эшелон войск
WP: ВСУ бросили в бой второй эшелон войск под Работино
04 августа 2023, 10:16

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ начали использовать в бою второй эшелон войск для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
Авторы статьи сообщают, что для наступления на населенный пункт Работино, украинские военнослужащие задействовали для наступления 10-й армейский корпус.  

Также, издание приводит слова аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли. Он указал на важность последней недели боев, в ходе которых, ВСУ задействовали дополнительные расчеты. Ли заявил, что решение о подключении к военным действиям второго эшелона, являются импровизацией в рамках проводимого наступления.  

Отмечается, что сражение за населенный пункт Запорожской области идет в 2,5 километрах от ближайшей линии российской обороны. 

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#склад
#всу
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#сво
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Украинские диверсанты заминировали детскую площадку в Новой Каховке
04 августа 2023, 10:16

Фото: istockphoto/aerogondo

Боевики украинской диверсионно-разведывательной группы заминировали детскую площадку в городе Новая Каховка Херсонской области. Взрывчатку обнаружила 63-летняя женщина во время уборки двора на Соборной улице.
Дворник немедленно обратилась в экстренные службы. Как сообщает телеграм-канал Mash, самодельное взрывное устройство (СВУ) подъехавшие полицейские обнаружили между качелями и горкой. К счастью, дворники начинают работу ранним утром, поэтому СВУ было найдено до того, как на площадку пришли играть дети.

Были вызваны саперы и взрывотехники, которые обезвредили самодельную бомбу. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия с целью выяснения, когда и для кого украинские диверсанты оставили взрывчатку.

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#дети
#дворник
#полицейские
#взрывчатка
#детская площадка
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Марочко сообщил о переброске Украиной средств РЭБ в Харьков
Марочко: ВСУ перебрасывают западные средства РЭБ на Купянское направление
04 августа 2023, 10:02

Фото: iStock/Tomas Ragina

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и комплексов радиоэлектронной борьбы в Харьков. Об этом он сообщил в беседе с изданием РИА Новости.
Военный эксперт сообщил, что в Харьков прибыла партия средств РЭБ иностранного производства. 

Прежде, Марочко рассказал о захвате большого количества натовского оружия российскими бойцами. Он заявил, что на местах базирования ВСУ, были обнаружены техника и оружия западного производства. Военный эксперт отметил, что после изучения экспертами, трофейное вооружение отправится на склады, где будет определена ​его дальнейшая судьба.

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#эксперт
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#вооружение
#всу
#вс рф
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ВС РФ обнаружили иностранных наемников ВСУ под Угледаром
Российские военные отметили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром
04 августа 2023, 09:36

Фото: iStock/ zabelin

Бойцы ВС РФ обнаружили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром. Об этом сообщил военнослужащий стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.
По словам российского военнослужащего, иностранные наемники были обнаружены под Угледаром. ​Об этом пишет издание РИА Новости. 

На стороне ВСУ осуществляют военные действия иностранные бойцы, об этом свидетельствует английская речь, которую удалось зафиксировать посредством радиоперехвата. Собеседник агентства отметил, что разведывательные данные российской стороны подтвердились в части того, что на Украине присутствуют наемники из других стран.  

Ранее, сообщалось о поражении ВС РФ базы иностранных наемников в Измаиле. 

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Киев не жалеет западных кассетных боеприпасов в промзоне Авдеевки
РИА Новости: Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке
04 августа 2023, 08:09

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

Российский снайпер заявил, что ВСУ не жалеют кассетных боеприпасов в промзоне Авдеевки. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
По словам российского бойца, от кассетных боеприпасов, которые ВСУ активно применяют в бою, сложно укрыться в окопах. Он отметил, что украинские военнослужащие применяют такой вид вооружения, преимущественно, в промышленной зоне Авдеевки, чтобы сдержать наступления войск ВС РФ.

Собеседник издания рассказал, что противник наносил удары кассетными боеприпасами по российским подразделениям на протяжении двух часов. Он также отметил, что между обстрелами был промежуток в несколько секунд, после чего, атака продолжалась. 

Таким образом, ВСУ пытаются накрыть позиции российских бойцов и прервать их дальнейшее продвижение в Авдеевку, заключил снайпер. 

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#склад
#всу
#вс рф
#вооружения
#атака
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Минобороны заявило об атаке Крыма 13 беспилотниками
Минобороны: ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить теракт с помощью БПЛА в Крыму
04 августа 2023, 07:06

Фото: iStock/vladj55

Минувшей ночью Крым атаковали беспилотники самолетного типа, 10 из них сбили силы ПВО, еще три выведены из строя средствами РЭБ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
В результате атаки противником объектов республики, пострадавших и разрушений нет. В ведомстве также сообщили, что украинские формирования выпустили 13 БПЛА в районе Крымского полуострова. Все дроны были перехвачены и ликвидированы.

Ранее, о срабатывании систем ПВО сообщил глава региона Олег Крючков.  ВСУ также предприняли попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске. Вражеские катера были уничтожены. В результате террористического акта со стороны украинских военнослужащих, никто не пострадал.  

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