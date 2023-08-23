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Российские военнослужащие вскоре разгромят украинскую армию, что заставит США пойти на переговоры с РФ. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.
Речь идет об элитных войсках, которые командование Украины ввело на линию боевого соприкосновения.
После того, как российские военные уничтожат подразделение ВСУ, которое является последним, США захотят пойти на переговоры с Россией.
Бывший агент американской разведки добавил, что считает политику Штатов на Украине бессовестной, так как из-за интересов Белого дома и его амбиций, погибают сотни тысяч украинцев.
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После того, как российские военные уничтожат подразделение ВСУ, которое является последним, США захотят пойти на переговоры с Россией.
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Анастасия Крестьянова