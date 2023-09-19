В США анонсировали зимнее контрнаступление ВСУ

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Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что с наступлением зимы украинские контрнаступление не прекратится.
По его словам, ВСУ продвигаются медленно, но целенаправленно, пытаясь сберечь живую силу и минимизировать потери. Он также обратился к критикам украинского наступления, отметив, что для его продолжения есть еще много времени. Также украинская сторона имеет для этого достаточно боеспособных сил.
При этом еще 10 сентября Милли заявлял, что у ВСУ осталось 30 дней на боевые действия, прежде чем погода помешает их контрнаступлению.
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«И украинцы совершенно не намерены останавливаться. Они будут идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. У украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой», – заявил он.
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Элина Позднякова