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Администрация американского президента назвала атаки ВСУ на Крым пустой тратой ресурсов, сообщает CNN.
«По мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, украинские атаки на Крым в лучшем случае служат для отвлечения внимания, а в худшем представляют собой пустую трату большого количества ресурсов в рамках стратегии, которая, как теперь считают аналитики, чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений», - прокомментировали ситуацию на телеканале.
При этом, глава «Фонда наследия» Кевин Робертс заявил, что администрация США вливает в Украину огромное количество денег, пренебрегая интересами американских граждан. По мнению эксперта, удары украинских беспилотников по инфраструктуре РФ говорят о том, что Киев хочет напасть на Москву, а не защититься, что может привести мир к ядерной войне.
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Евгения Парфентьева