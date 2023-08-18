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В США атаки на Крым назвали пустой тратой ресурсов

CNN: Администрация США назвала атаки ВСУ на Крым пустой тратой ресурсов
18 августа 2023, 17:34

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация американского президента назвала атаки ВСУ на Крым пустой тратой ресурсов, сообщает CNN.

«По мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, украинские атаки на Крым в лучшем случае служат для отвлечения внимания, а в худшем представляют собой пустую трату большого количества ресурсов в рамках стратегии, которая, как теперь считают аналитики, чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений», - прокомментировали ситуацию на телеканале.

При этом, глава «Фонда наследия» Кевин Робертс заявил, что администрация США вливает в Украину огромное количество денег, пренебрегая интересами американских граждан. По мнению эксперта, удары украинских беспилотников по инфраструктуре РФ говорят о том, что Киев хочет напасть на Москву, а не защититься, что может привести мир к ядерной войне.

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#сша
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Американские военные усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
CNN: Американские военные усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
18 августа 2023, 17:41

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В США сомневаются, что Вооруженные силы Украины смогут достигнуть хоть каких-нибудь успехов в результате контрнаступления, сообщает CNN.
«Я не слишком оптимистичен в том, что мы будем у Азовского моря к Рождеству», - прокомментировал ситуацию один из военных чиновников США. 

На телеканале также отметили, что спустя десять недель после начала украинского контрнаступления линии обороны ВС РФ остались на прежних позициях. При этом, чем дальше ВСУ будут продолжать свою провальную операцию, тем больше будет становиться вероятность полного краха украинской армии, считают аналитики.

По информации российского Министерства обороны, за время контрнаступления ВСУ потеряли примерно 43 тысячи солдат. 

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#сво
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Беспилотник ВСУ атаковал комбинат в Курской области
Украинский беспилотник атаковал курский комбинат по переработке зерна
18 августа 2023, 17:14

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский БПЛА совершил очередную неудачную атаку на инфраструктуру Курской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, беспилотник залетел на территорию поселка Тёткино Глушковского района 18 августа примерно в два часа дня.

Устройство сбросило неустановленный боеприпас, который упал и сдетонировал на территории комбината по переработке зерна.

В результате атаки на комбинате обошлось без разрушений, никто из сотрудников не пострадал. 

Ночью 18 августа силами ПВО был уничтожен БПЛА при попытке пролёта на Москву. Уточняется, что обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра. По предварительным данным никто не пострадал, зданию не нанесено значимых разрушений.

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#беспилотник
#всу
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В Испании заявили, что планы ВСУ по захвату российских городов провалились
Rebelión: Планы ВСУ по захвату российских городов провалились
18 августа 2023, 16:13

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженным силам Украины не удалось захватить российские города в ходе контрнаступления, написал испанский журналист Пабло Хофре Леаль для издания Rebelión.
«Киевский режим больше не способен скрывать, что контрнаступление, в ходе которого они обещали захватывать города находящихся под защитой российских войск и народного ополчения Донбасса, провалилось», - прокомментировал ситуацию Хофре Леаль.

Он также подчеркнул, что несмотря на колоссальную поддержку Запада, украинской армии не удалось прорваться даже через первую линию российской обороны. В то же время, они потеряли большую часть вооружения и техники. 

Россия истощает Вооруженные силы Украины битвами, в которых они несут колоссальные потери. 54 единицы военной техники были потеряны ВСУ в битве за один небольшой населенный пункт.

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#сво
#испания
#днр
#всу
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Два человека в ДНР погибли в результате детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
Двое рабочих в ДНР погибли из-за детонации неразорвавшегося снаряда
18 августа 2023, 15:28

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в результате подрыва взрывоопасного предмета, сообщает «РИА Новости».
По предварительным данным, сдетонировал неразорвавшийся кассетный снаряд.

Украина пожалеет об использовании кассетных боеприпасов и будет сталкиваться с последствиями этого решения даже после окончания СВО, заявили в Foreign Policy. Автор статьи, приводя в пример Камбоджу, которая сильно пострадала от этого вооружения, заявила, что главными жертвами станут рядовые украинцы.

Напомним, соглашение о запрете использования кассетных снарядов было подписано в Осло 123 странами. Оно запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного. При этом, в список стран, подписавших соглашение, не входят ни Украина, ни США.

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#украина
#днр
#рабочие
#смерть
#снаряд
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Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления
Алаудинов: Потери ВСУ с начала наступления превысили 40 тысяч
18 августа 2023, 15:11

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступлении превысили 40 тысяч человек, и количество погибших военных постоянно увеличивается. Об этом заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
В эфире телеканала «Россия 1» он напомнил, что украинское наступление длится третий месяц. По его словам, противник не имеет успехов на линии боевого соприкосновения и похвастаться ВСУ нечем.   Украинские подразделения потеряли десятки тысяч военных и более половины техники и вооружения, которые были предоставлены западными союзниками.  

Алаудинов отметил, что количество потерь противника с каждым жнем продолжает только увеличиваться. 

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#россия
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#всу
#вооружения
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Украина потеряет Одессу из-за гордыни Зеленского
Риттер: Украина потеряет Одессу, если не признает поражение
18 августа 2023, 14:58

Фото: iStock/vadimrysev

Украина потеряет Одессу, если Владимир Зеленский не согласится признать военное поражение, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своем YouTube-канале Judging Freedom.
«Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. Я думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос заключается в том, как они захотят закончить конфликт с политической точки зрения», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По мнению эксперта, у российской армии достаточно сил и ресурсов, чтобы продвигаться все дальше, в том числе до Одессы. ВСУ же не могут пробиться даже до первой линии российской обороны. 

При этом, уже сейчас Вооруженные силы Украины экстренно отступают из-под Харькова из-за наступления российской армии. По информации эксперта, у армии Украины не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания российских сил.

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#всу
#вс рф
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Воробьёв обсудил с общественниками Электростали помощь участникам СВО
18 августа 2023, 14:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Предприниматели Электростали вносят большой вклад в оснащение российских бойцов, участвующих в СВО, необходимым оборудованием. Об этом заявила председатель Центра помощи участникам спецоперации и членам их семей Алсу Булыгина. Она приняла участие во встрече губернатора Московской области Андрея Воробьёва с общественниками городского округа.
«С самого начала мобилизации я возглавила центр. Мы наладили работы с семьями, нашим бойцам активно собираем и направляем помощь. У ребят, которые приходят в отпуск, есть запросы на покупку того или иного дорогостоящего оборудования. Практически на сто процентов мы всё отрабатываем», – поделилась Булыгина
Начальник управления по территориальной безопасности местной администрации Артём Чайковский в первые дни СВ ушёл на передовую добровольцем. Он поблагодарил губернатора за поддержку участников и ветеранов боевых действий, за программы реабилитации для вернувшихся из зоны спецоперации.
 
На встрече подняли вопрос оказания психологической помощи бойцам, которые возвращаются домой с передовой.
«Большое спасибо всему коллективу, который занимается этим. В «Ясенках» мы открыли реабилитационный центр. Он был до известных событий больше ориентирован на старшее поколение. Сейчас мы добавили реабилитацию. Делаем все необходимые тренажёры, строим бассейн, потому что реабилитация часто связана с водой», – отметил губернатор. 
В муниципалитете большое внимание уделяется ремонту объектов здравоохранения, рассказала заместитель главврача Электростальской центральной городской больницы по детству и родовспоможению, врач-педиатр Марина Мамошина. Она отметила, что за последнее время их больница изменилась.  
«Я работаю с прошлого века и видела разное состояние городской больницы. Хочу сказать огромное спасибо за перемены. Это и косметические, и капитальные ремонты. В максимально короткие сроки был закончен инфекционный корпус для размещения больных коронавирусом. Это позволило обеспечить лечение 3 тыс человек», – сказала Мамошина. 
По её словам, сейчас там размещены новые отделения. На первом этаже расположено геронтологическое. Начался капремонт бывшего детского соматического отделения, здание которого построили ещё в 1997 году. Медиков обеспечивают коммерческим и служебным жильём.  
 
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#подмосковье
#московская область
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#губернатор
#электросталь
#сво
#спецоперация
#реабилитация
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На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
«Страна.ua»: В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы
18 августа 2023, 14:30

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Также сообщается, что в Запорожской области, на подконтрольных украинским военнослужащим территориям, была объявлена воздушная тревога. 

Официальные лица Украины и российское оборонное ведомство ситуацию не комментировали. 

Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения. 

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#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
#украина
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ВСУ потеряли 54 единицы техники в битве за одно село
Bild: ВСУ продолжают стремительно терять западную технику
18 августа 2023, 13:57

Фото: iStock/Three Spots

Россия истощает Вооруженные силы Украины битвами, в которых они несут колоссальные потери, пишет издание Bild.
«Украина потеряла не менее 31 бронетранспортера, в том числе 23 с противоминной защитой из стран НАТО», - прокомментировали ситуацию в издании.

Эти 54 единицы военной техники были потеряны в битве за один небольшой населенный пункт.

Российская армия видит, что Украина несет невосполнимые потери, при этом, не добивается хоть сколько-нибудь значительных успехов. Таким образом, ВС РФ намеренно истощают запасы техники ВСУ, которые они не успевают заменять, заключили журналисты. 

Наемников США, воевавших на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны. Когда подразделение ВСУ, в котором проходили службу наемники попало в засаду, российские военные ликвидировали до 85% личного состава.

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#военная техника
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