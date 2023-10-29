В США двумя словами описали ситуацию на Украине

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Конфликт на Украине зашел в кровавый тупик. Об этом сообщает 19fortyfive.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вооружённых Сил РФ Вадим Астафьев заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и боевую машину РСЗО HIMARS.
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Екатерина Коршунова