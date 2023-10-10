В США испугались хода России по Украине

Фото: iStock/yucelyilmaz
РФ увеличила производство истребителей Су-34, которые успешно задействованы на Украине. Об этом сообщает журнал Military Watch.
В материале сообщается, что в прошлом месяце истребитель Су-34 показал свою совместимость с новым классом вооружения — гиперзвуковой баллистической ракетой «Кинжал». Авторы статьи отмечают, что производство Су-34 выросло в 4 раза после успешных операций на территории Украины.
Журналисты добавили, что установка такого типа ракет на Су-34 «революционизирует возможности истребителей».
Ранее сообщалось о том, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Министерству обороны России вторую в 2023 году партию бомбардировщиков Су-34.
Читайте также:
ОАК передала ВКС вторую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Экономия на финансировании военных расходов невозможна, заявил Силуанов
Небензя: на Украине будут уничтожены зернохранилища, где находится оружие
Журналисты добавили, что установка такого типа ракет на Су-34 «революционизирует возможности истребителей».
Читайте также:
ОАК передала ВКС вторую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Экономия на финансировании военных расходов невозможна, заявил Силуанов
Небензя: на Украине будут уничтожены зернохранилища, где находится оружие
Екатерина Коршунова