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Экс-разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер заявил, что российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ на передовой. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что ВСУ не имели необходимых ресурсов в ходе контрнаступления, чтобы прорвать российскую линию обороны. Коморницкий считает, что у украинских солдат отсутствует необходимый потенциал, позволивший бы им противостоять ВС России в зоне боевых действий. По мнению генерала, безуспешные попытки совершить прорыв на передовой привели лишь к бесчисленному количеству потерь.
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