В США наблюдают, как ВСУ «тают» на глазах

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Вооруженные силы Украины «тают» в результате провального контрнаступления, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Полковник раскрыл, что западные СМИ упорно умалчивают о том, почему ВСУ добровольно сдаются в плен. Видя тотальные провалы в наступательных операциях, горы раненых и трупов, украинцы складывают оружие и сдаются в плен ВС РФ, зная, что там с ними будут обращаться хорошо и вскоре обменяют на российских пленных.
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