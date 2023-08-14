В США нашли 123 тысячи свежих могил после наступления ВСУ

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На Украине вырыли примерно 123 тысячи свежих могил после контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
«Украина уничтожена, ее население упало до 19-20 миллионов человек. Потери ВСУ составляют около 350-400 тысяч человек», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
По его словам, на снимках со спутника можно разглядеть примерно 123 тысячи новых могил, которые выкопали после контрнаступления ВСУ. Это катастрофа, которой пора положить конец, подытожил Макгрегор.
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Евгения Парфентьева