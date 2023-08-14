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В США нашли 123 тысячи свежих могил после наступления ВСУ

Макгрегор: На Украине выкопали 123 тысячи свежих могил после наступления ВСУ
14 августа 2023, 17:30

Фото: iStock/David_Bokuchava

На Украине вырыли примерно 123 тысячи свежих могил после контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
«Украина уничтожена, ее население упало до 19-20 миллионов человек. Потери ВСУ составляют около 350-400 тысяч человек», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

По его словам, на снимках со спутника можно разглядеть примерно 123 тысячи новых могил, которые выкопали после контрнаступления ВСУ. Это катастрофа, которой пора положить конец, подытожил Макгрегор.


Ранее Макгрегор заявил, что Польша и Латвия могут оккупировать часть территорий Западной Украины. Эксперт отметил, что Варшава и Вильнюс могут продвинуться вглубь Украины примерно на 300 километров. Ранее на это территории располагалась Речь Посполитая.

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Российские силы взяли в плен шестерых украинских десантников
В ЛНР российские силы взяли в плен шестерых украинских десантников
14 августа 2023, 17:17

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли в плен шестерых украинских десантников под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, сообщает «РИА Новости». Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли в плен шестерых украинских десантников под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, сообщает «РИА Новости».
Плененные десантники на службе в 81-ой аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. 

Один из пленных признался, что решил сдаться добровольно, поскольку все его сослуживцы погибли под артобстрелом.

Ранее военнопленный украинец рассказал о некачественном обучении во Франции. Украинец заявил, что на этом обучении он чувствовал себя «как в тюрьме». Французские инструкторы постоянно настраивали их на желание убивать русских, а также давали им некие пилюли, без которых обучающиеся чувствовали себя вялыми и уставшими.

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#всу
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Под украинским обстрелом ДНР ранен ребенок
Под обстрелом ДНР дальнобойными ракетами со стороны ВСУ пострадал ребенок
14 августа 2023, 16:49

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ обстреляли село Юрьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 августа по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Юрьевка, пострадал ребенок – мальчик 2017 года рождения», - прокомментировали ситуацию представители СЦКК.
 
Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что Вооруженные силы Украины уничтожили 1049 гражданских объектов на территории Донецкой Народной Республики, более 800 из них – школы и детские сады. Сенатор напомнила, что с 2014 года на территории ДНР от рук киевского режима погибли 228 детей, еще 789 получили ранения разной степени тяжести.

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#днр
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Минобороны: ВС России нанесли удар по местам хранения морских дронов ВСУ
14 августа 2023, 16:02

Фото: iStock/sfreestee

ВС РФ нанесли в ночь на понедельник, 14 августа, ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

Напомним, ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника.

Астафьев уточнил, что российские подразделения поразили пункты дислокации украинских формирований в районе населенного пункта Белая Гора. Также, силами ВС РФ была уничтожена бронетехника противника и его живая сила.

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#всу
#вс рф
#истребители
#спецоперация
#украина
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Российские силы впервые уничтожили испанский миномет Alakran
Минобороны: ВС РФ впервые уничтожили испанский миномет Alakran в зоне СВО
14 августа 2023, 16:00

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Российские военные впервые уничтожили испанский самоходный миномет Alakran в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные подбили три американские артсистемы М777, польскую самоходную гаубицу Krab и французскую самоходную гаубицу Caesar, а также, впервые уничтожили испанский самоходный миномет Alakran.

Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщили, что в ночь на понедельник, 14 августа, российские силы нанесли ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

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UnHerd: немецкие «Леопарды» стали жертвами российских охотников за танками
14 августа 2023, 15:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак заявил, что российские противотанковые установки «Корнет» с двойной боеголовкой стали «убийцами» украинских «Леопардов».
«Когда началось широко разрекламированное наступление Украины, русский «Корнет» уничтожил несколько драгоценных для украинцев «Леопардов»», — подчеркнул Луттвак.

Напомним, ранее  начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника.

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Сенатор Ковитиди: США готовятся к президентским выборам, им уже становится не до Украины

Детская больница в Белгороде подтвердила госпитализацию девочки после атаки БПЛА
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#вс рф
#истребители
#спецоперация
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Сенатор Ковитиди: США готовятся к президентским выборам, им уже становится не до Украины
14 августа 2023, 12:00

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что США не до Украины, так как происходит подготовка к выборам президента в 2024 году, где гражданам отводится роль простых статистов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ковитиди, демократы постараются использовать «финансовую помощь» Украине для своей избирательной кампании.

«Сцена готова, устанавливаются декорации, свет, идут торги за главные и второстепенные роли, рассчитывается бюджет кампании и его возвратность, сторонами выписывается сценарий», — отметила сенатор.

Ковитиди добавила, что США управляет пребывающий в стойкой деменции президент, который не откликается на свое имя.

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил, что нынешний американский лидер Джо Байден сошел с ума. По словам Трампа, Байден — это «ментальная катастрофа для США». Трамп добавил, что «отвратительные и угрожающие стране» политики, которая проводит действующая американская администрация — это свидетельство глупости и некомпетентности Байдена.

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Детская больница в Белгороде подтвердила госпитализацию девочки после атаки БПЛА
14 августа 2023, 11:28

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

И.о. главврача детской областной больницы Андрей Тулинов заявил, что 10-летней девочке, которая пострадала в воскресенье в Белгороде при атаке украинского БПЛА, проведут операцию в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.
Тулинов отметил, что состояние пострадавшей девочки оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, ранее На 10-м этаже жилого дома по улице Есенина в Белгороде произошел взрыв. Поврежден фасад здания, пять квартир и шестнадцать машин. Как сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительной информации причиной взрыва стала атака БПЛА. С 7-го по 13-й этаж поврежденного здания обрушилась фасадная плитка. Также во многих квартирах разбиты окна, повреждены кондиционеры.

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#атака
#пво
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Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации ВСУ
Российские истребители Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР
14 августа 2023, 08:45

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, пишет издание РИА Новости.
По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника. 

Астафьев уточнил, что российские подразделения поразили пункты дислокации украинских формирований в районе населенного пункта Белая Гора. Также, силами ВС РФ была уничтожена бронетехника противника и его живая сила. 

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли установку понтонной переправы ВСУ для атаки на ДНР. 

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#склад
#минобороны рф
#военные
#днр
#всу
#вс рф
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Подпольщики помогли уничтожить под Херсоном боевиков ВСУ
Подполье помогло ВС России уничтожить склад и 30 боевиков ВСУ под Херсоном
14 августа 2023, 06:55

Фото: iStock/Sergii Zyskо

Подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли военнослужащим ВС РФ уничтожить военные объекты ВСУ в Херсонской области. Об этом активисты сообщили изданию РИА Новости.
Участники организации также сообщили об уничтожении 30 бойцов украинских формирований на указанном направлении. 

Силами подпольщиков был уничтожен ангар, на котором хранились боеприпасы ВСУ, а также вооружение и военная техника. По словам собеседников издания, им также удалось распространить прокламации, которые помогут людям объективно понять происходящее, а также показать истинное положение вещей.  

Подпольщики добавили, что в их ряды вступают патриоты, которые самостоятельно осуществляют боевые действия в интересах России. 

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#военные
#вооружение
#военная всу
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