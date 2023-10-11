В США назвали дату второго этапа контрнаступления ВСУ

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Украина намерена продолжить контрнаступление зимой, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на пресс-конференции в Брюсселе.
«Киев намерен продолжить контрнаступления зимой», - прокомментировал ситуацию Браун.
Генерал также отметил, что осознает всю сложность наступательных операций в зимние месяцы, однако, он считает, что западные союзники Киева делают все возможное, чтобы облегчить эту задачу.
4 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале контрнаступления. Предполагалось, что операция принесет успех уже к концу лета, однако, по состоянию на 11 октября, безуспешное контрнаступление медленно чахнет. При этом, главная цель операции - выход ВСУ к Азовскому морю, так и не была достигнута.
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Евгения Парфентьева