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В российской-украинском конфликте победит РФ, поскольку ей не требуется полагаться на другие страны в военном и политическом плане, об этом заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
Военный напомнил, что в этом месяце Соединенные Штаты Америки так и не смогли договориться о выделении дополнительной финансовой помощи для Киева. Волнообразные настроения по отношению к украинскому конфликту всё более явно просматриваются и в Европе. Всё большее количество стран ЕС либо сокращает объёмы военной помощи, либо отказывается продолжать спонсировать проигравшую сторону.
К тому же, эксперт напомнил, что Украина страдает не только от нехватки оружия, но и личной состава.
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«У России нет таких проблем. Они самодостаточные, им не нужно полагаться на другие страны, на политическую ситуацию в них, как это делает Украина», - прокомментировал ситуацию Дэвис.
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Евгения Парфентьева