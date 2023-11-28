В США назвали два фактора, благодаря которым Россия победит Украину

В Киеве собираются изменить правила призыва в Вооруженные силы Украины, для привлечения в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за опасений оказаться в зоне боевых действий. Об этом сообщает Guardian, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника.