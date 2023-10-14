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Обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан выразил обеспокоенность тем, как западные политики, жаждущие власти, втянули украинцев в нарастающий конфликт.
Он заключил, что действия мировых лидеров, направленные на удовлетворение своей жажды власти, наносят серьезный вред, и обратил внимание на последствия этого. В конце статьи, он предположил, что дальнейшая поддержка со стороны Запада может привести к «полному разрушению Украины».
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