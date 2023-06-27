В США назвали причину «медленного» контрнаступления ВСУ

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«Сам президент Украины Зеленский на прошлой неделе публично заявил, что в некоторых районах контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем ему хотелось бы. Он главнокомандующий. Вы знаете, он должен принимать эти решения, и он должен отдавать эти приказы», - подчеркнул Кирби.
Кирби также напомнил, что российская сторона заблаговременно знала о том, что бойцы ВСУ планируют наступление.
«Любой студент, изучающий военную историю, знает, что оборона — это более сильная форма войны, поэтому украинцы натыкаются на российскую оборону. И это и, по словам самого президента Зеленского, по его собственному анализу, немного их замедляет», - подытожил Кирби.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США раскрыли следующий шаг Путина по Украине.