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Российские военные умело уничтожают ВСУ с помощью артиллерии. Об этом рассказал бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер.
По его словам, российские военные стали более умело пользоваться артиллерией.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский знает о том, что ВСУ не смогут нарастить боевую мощь до такой степени, чтобы прорвать три линии российской обороны.
Шаффер также отметил, что передавать Украине новое западное вооружение уже слишком поздно, так как как момент для успешного маневра уже упущен, а за четыре месяца контрнаступления украинцам не удалось добиться каких-либо стоящих результатов.
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«Они наносят точные удары, научившись также эффективно применять дроны. Как только вы начинаете перемещаться на поле боя, особенно в светлое время суток, то вас сразу заметят и в течение нескольких минут вам на голову обрушивается волна из снарядов», — отметил Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский знает о том, что ВСУ не смогут нарастить боевую мощь до такой степени, чтобы прорвать три линии российской обороны.
Шаффер также отметил, что передавать Украине новое западное вооружение уже слишком поздно, так как как момент для успешного маневра уже упущен, а за четыре месяца контрнаступления украинцам не удалось добиться каких-либо стоящих результатов.
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Элина Позднякова