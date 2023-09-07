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В США назвали российское оружие, способное уничтожить любой западный танк

Military Watch: Российские «Корнеты» поражали все основные западные танки
07 сентября 2023, 14:35
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» способен уничтожить любой западный танк, сообщает The Military Watch.
5 сентября российские военнослужащие уничтожили первый британский танк Challenger 2 в зоне СВО. Российским подразделениям удалось сжечь танк противника британского производства под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта.

«Утверждения о том, что был использован «Корнет», совпадают с видеоматериалом, а также со скоростью и траекторией полета снаряда. Это серьезная победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства», - прокомментировали ситуацию в издании.


Американские журналисты обозначили «Корнет» как «мощнейшую установку». До того как уничтожить Challenger, «Корнет» также успела разнести Abrams, Merkava 4 и Leopard 2, иными словами ​- все ​лучшие танки, которые были у Запада.

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Зеленский поручил Умерову изменить отношение к украинским военным
Зеленский утверждает, что ВСУ не следует использовать как расходный материал
07 сентября 2023, 15:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Рустему Умерову разработать «новую философию отношения» к солдатам ВСУ. О своем поручении Зеленский сообщил в телеграм-канале.
Украинский лидер утверждает, что люди — это не «расходный материал». Зеленский также поручил Умерову сократить число бюрократических процедур, уделить внимание вопросам тренировок солдат, медицинского обеспечения, общения с семьями военных.

Умеров отметил, что министерство обороны Украины станет главным институтом для координации сил обороны.

Напомним, комитет Верховной рады одобрил кандидатуру Рустема Умерова на пост главы Минобороны Украины. В марте 2022 года он входил в состав группы от Киева, принимавшей участие в мирных переговорах с Россией

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В Белом доме назвали сроки окончания украинского контрнаступления
Economist: В США считают, что у ВСУ для наступления осталось шесть-семь недель
07 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/Olena_Z

Некоторые чиновники из США предполагают, что контрнаступление ВСУ завершится уже через шесть или семь недель. Об этом в своей статье пишет журнал Economist.
«Один чиновник из администрации Байдена заявил, что у Украины около 6-7 недель боев перед тем, как ее наступление завершится», - говорится статье.

При этом также отмечается, что должные лица в США пытаются оценить перспективы ВСУ на поле боя в предстоящие недели. Некоторые считают, что украинская армия потеряла уже большую часть своих резервов и вряд ли сможет значительно продвинуться в глубь российской обороны.

Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук заявил, что руководства стран Запада во главе с США уже понимают, что украинское контрнаступление провалилось, однако не хотят это осознавать.

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В Запорожской области уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300ПС
07 сентября 2023, 13:56

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

ВС РФ уничтожили в Запорожской области пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Отмечается, что пусковая установка ЗРК была уничтожена в районе населенного пункта Любимовка Запорожской области.

Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским боевикам, которые вели ротацию у Вербового и Работино. По информации Балицкого, за ночь украинские войска потеряли около ста человек. Балицкий добавил, что ВСУ также понесли потери в технике: 9 арторудий, 2 миномета и 2 танка, 3 беспилотника.

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#россия
#армия
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В Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не может защитить инфраструктуру Одессы
07 сентября 2023, 13:39

Фото: iStock/Roman Novitskii

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру Одессы от ударов России. Об этом Соскин сообщил в своем блоге на YouTube.
Соскин отметил, что разрушение Одессы будет иметь серьезные последствия для Украины. Бывший советник также осудил решение Зеленского убрать Алексея Резникова с поста министра обороны. По словам Соскина, Зеленский всегда заменяет людей некомпетентными кадрами.

Политолог добавил, что «лавочка Зеленского уже почти отыгралась».

Напомним, глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные продолжают нести огневой контроль над селом Работино в Запорожской области, несмотря на заявления Украины о его взятии.

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Песков отказался комментировать слухи об угоне вертолета на Украину

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#контроль
#политолог
#зеленский
#владимир рогов
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Песков отказался комментировать слухи об угоне вертолета на Украину
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о якобы угоне вертолета на Украину
07 сентября 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не зная деталей, нет смысла давать комментарий по поводу ситуации с якобы «угнанным» на Украину российским вертолетом. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что этот вопрос касается министерства обороны. 

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем в Киев. Министерство обороны РФ эту ситуацию не комментировало.

Напомним, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским боевикам, которые вели ротацию у Вербового и Работино. За ночь украинские войска потеряли около ста человек. Балицкий добавил, что ВСУ также понесли потери в технике: 9 арторудий, 2 миномета и 2 танка, 3 беспилотника.

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#песков
#удар
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Балицкий заявил, что ВСУ потеряли около сотни военных у Работино и Вербового
07 сентября 2023, 13:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским боевикам, которые вели ротацию у Вербового и Работино. Об этом Балицкий сообщил в своем телеграм-канале.
По информации Балицкого, за ночь украинские войска потеряли около ста человек. Балицкий добавил, что ВСУ также понесли потери в технике: 9 арторудий, 2 миномета и 2 танка, 3 беспилотника. 

Напомним, ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные развивают свои тактические успехи на Купянском направлении. Он уточнил, что ВС РФ форсировали реку Жеребец, после чего продолжили продвигаться в сторону Оскольского водохранилища. Российские штурмовики также продвинулись с Новоселовского в сторону Сеньково и улучшили свои позиции.

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Рогов: Украина семь раз объявляла о взятии Работино
07 сентября 2023, 12:35

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные продолжают нести огневой контроль над селом Работино в Запорожской области, несмотря на заявления Украины о его взятии. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Работино повторяет, по сути, судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых представители Зеленского говорили большое количество раз, я даже сбился со счета. По Работино я насчитал семь раз с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ», - заявил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

При этом он подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, по-прежнему продолжаются бои за этот населенный пункт. ВС РФ удерживают контроль над окраинами на юго-западе села и все высоты, находящиеся южнее.

Рогов подчеркнул, что Работино находится под огневым контролем российских военных. Кроме того, все попытки противника атаковать подконтрольные ВС РФ районы заканчиваются большими потерями в рядах ВСУ.

Напомним, накануне врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что российские военные отошли из села Работино в Запорожской области и заняли господствующие высоты в районе этого населенного пункта.

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Экс-разведчик Риттер: Боевая сплоченность ВСУ даёт трещины в районе Купянска
07 сентября 2023, 12:12

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В Харьковской области в районе Купянска наблюдается потеря боевой сплоченности среди ВСУ, что приведет к скорому их поражению. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт.
«Я думаю, что крах уже близко. На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплоченности», — рассказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

При этом он уверен, что конфликт уже вошел в завершающую фазу, а уничтожение подготовленных Западом украинских военных и новых мобилизационных сил погубит киевский режим. Риттер отметил, что в скором времени украинскому контрнаступлению будет положен конец, а украинская армия потерпит полный провал.

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Asia Times: успехи России в конфликте на Украине показали уязвимость НАТО перед Россией
07 сентября 2023, 11:58

Фото: istock /Michele Ursi

В США заявили, что результаты, показывающие российской армией на территории Украины выявили уязвимость НАТО. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в материале для Asia Times (AT).
Несмотря на различие причин боевых действий, они превращаются в полигон для испытаний, «отработки технологий, тактики и стратегии». Спецоперация на Украине идет тем же путем, более того, она является образцом преобразованиях в современной войне. Одним из результатов конфликта России и Украины стало доказательство того, что НАТО не сможет защитить даже вои территории.

По словам аналитика, украинский конфликт показал небезупречность НАТО: несмотря на большие объемы поставляемого западного вооружения Украине, ВСУ не смогли вернуть территории, находящиеся под контролем России, так как оружие техника альянса оказались малоэффективными.

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