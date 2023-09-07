В США назвали российское оружие, способное уничтожить любой западный танк

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Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» способен уничтожить любой западный танк, сообщает The Military Watch.
5 сентября российские военнослужащие уничтожили первый британский танк Challenger 2 в зоне СВО. Российским подразделениям удалось сжечь танк противника британского производства под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта.
Американские журналисты обозначили «Корнет» как «мощнейшую установку». До того как уничтожить Challenger, «Корнет» также успела разнести Abrams, Merkava 4 и Leopard 2, иными словами - все лучшие танки, которые были у Запада.
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«Утверждения о том, что был использован «Корнет», совпадают с видеоматериалом, а также со скоростью и траекторией полета снаряда. Это серьезная победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства», - прокомментировали ситуацию в издании.
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Евгения Парфентьева