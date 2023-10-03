В США назвали сомнительные достижения ВСУ при контрнаступлении

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За время своего контрнаступления ВСУ смогли добиться только колоссальных потерь в живой силе, а также технике, в том числе, переданной странами Запада. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.
«Недавнее четырехмесячное контрнаступление украинских войск не принесло практически никаких положительных результатов, кроме жертв в виде огромного количества боевой техники и почти 20 тысяч убитых и раненых военнослужащих», — говорится в материале.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский попал в тупик, не имея возможности провести мирный переговоры с российской стороной из-за националистов, которые этому препятствуют.
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Элина Позднякова