В США назвали сроки краха армии Украины

Российские специалисты разработали новый высокоскоростной беспилотный летательный аппарат под названием «Тубус», запускающийся из переносной установки и предназначенный для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника в глубине фронта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.