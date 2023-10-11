В США назвали сроки краха армии Украины

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Украинская армия столкнётся с неминуемым крахом в течение ближайших 12 месяцев. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Украинской армии не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем. Я действительно считаю, что Россия скоро закончит этот конфликт.», – заявил Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
Он добавил, что сейчас ВСУ находятся в упадке, отметив, что поддержка стран Запада Украине уже не поможет, а время украинской армии на исходе, заключил Риттер.
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Элина Позднякова