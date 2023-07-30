В США назвали Су-57 самым опасным российским истребителем

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Американское издание Military Watch посчитало российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ.
Всего Military Watch проанализировало 15 российских истребителей, ранжируя их по боевой мощи и опасности. Исследователи отмечают, что российский военно-воздушный флот сильно уступает советскому, но тем не менее занимает третье место в мире.
По данным издания, истребитель Су-57 - преемник Су-27, который в 1980-е был лучшим боевым истребителем в мире. Сообщается, что темпы производства новых самолетов в данный момент невысоки. В распоряжении ВКС РФ пока только 10 таких самолетов, но к 2026 году планируется увеличить их количество до 50.
Military Watch пишет, что новая версия данного истребителя Су-57М поможет России сократить технологический разрыв с Китаем и Америкой. Эти страны уже создают истребители шестого поколения.
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По данным издания, истребитель Су-57 - преемник Су-27, который в 1980-е был лучшим боевым истребителем в мире. Сообщается, что темпы производства новых самолетов в данный момент невысоки. В распоряжении ВКС РФ пока только 10 таких самолетов, но к 2026 году планируется увеличить их количество до 50.
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Мария Фирсова