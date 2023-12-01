Фото: сайт Кремля
Журнал American Conservative предупреждает о возможном прекращении дополнительной финансовой поддержки для Украины со стороны США, если вопрос о финансировании Киева будет рассматриваться отдельно от помощи, предоставляемой Израилю.
По информации издания, вероятность одобрения выделения средств для Украины в конце текущего или начале следующего года крайне низкая.
Статья также отмечает готовность республиканцев нарушить план объединения помощи Украине и Израилю. Конгрессмен Майк Ли критикует американское руководство за недостаточное внимание к национальной безопасности и при этом стремление «выписать приличный чек Украине».
Его мнение поддерживает сенатор Рик Скотт, который называет подобную политику властей «беззаконной».
Журнал также приводит высказывания конгрессмена Чипа Роя, который предлагает приоритизировать защиту границ от мигрантов перед оказанием помощи Украине.
Он утверждает, что если бы он был спикером палаты представителей, то ясно дал бы понять, что Украина не получит дополнительной финансовой поддержки.
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Статья также отмечает готовность республиканцев нарушить план объединения помощи Украине и Израилю. Конгрессмен Майк Ли критикует американское руководство за недостаточное внимание к национальной безопасности и при этом стремление «выписать приличный чек Украине».
Журнал также приводит высказывания конгрессмена Чипа Роя, который предлагает приоритизировать защиту границ от мигрантов перед оказанием помощи Украине.
Он утверждает, что если бы он был спикером палаты представителей, то ясно дал бы понять, что Украина не получит дополнительной финансовой поддержки.
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Артем Кузьмин