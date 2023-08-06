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В США назвали Украину выгребной ямой

Экс-разведчик Риттер назвал Украину выгребной ямой из-за поддержки США
06 августа 2023, 04:13

Фото: iStock/JARAMA

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе на YouTube-канале Judging Freedom заявил, что Вооруженные силы США не сталкивались с ситуацией, аналогичной тому, что сейчас наблюдается на Украине, сравнив эту страну с мусорной свалкой.

Риттер прокомментировал заявление бывшего директора ЦРУ генерала Дэвида Петреуса. Бывший разведчик упрекнул Петреуса в обмане американского народа и неспособности сделать это «умно».

«Вы говорите о ковровых бомбардировках, но когда последний раз мы применяли их, генерал? Вы знаете ответ, и я тоже его знаю. Мы применяли ковровые бомбардировки ограниченно во время войны в Персидском заливе. Сколько минных полей мы тогда уничтожили, генерал? Ни одного. Почему? Потому что мы не попадали по цели», — заметил специалист.
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Раскрыта площадь пожара в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами
«Известия»: площадь пожара в университете в Донецке составила 1,5 тыс. кв. м.
06 августа 2023, 02:58

Фото: Фотобанк МО

Как сообщают «Известия», площадь возгорания в университете экономики и торговли, расположенном на улице Щороса в Донецке и пострадавшем от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), достигла приблизительно 1,5 тысячи квадратных метров.
Согласно информации издания, в данный момент крыша здания университета полностью охвачена огнем. Дорога к зданию заблокирована. Работники МЧС на данный момент активно борются с огнем.

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Груженые зерном вагоны сошли с рельсов по пути на Украину
В молдавской Гагаузии сошли с рельсов шесть грузовых вагонов
05 августа 2023, 23:36

Фото: iStock/designbydx

Шесть грузовых вагонов с зерном сошли с рельсов в регионе Гагаузия на юге Молдавии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на предприятие «Железные дороги Молдавии» (ЖДМ).
Согласно информации, предоставленной пресс-службой ЖДМ, вечером 5 августа на участке железной дороги Кульма — Чадыр — Лунга шесть зерновых вагонов отстыковались и сошли с рельсов. По предварительным данным, причиной происшествия стала крайне высокая температура, из-за которой рельсы потеряли свою прочность.

Уточняется, что поезд, состоящий из 61 грузового вагона, следовал из станции Басарабяска в порт Рени, расположенный в Украине. Спасательные службы уже направлены на место инцидента.

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#станции
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После обстрела в Донецке загорелось здание университета
Здание университета загорелось в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами
05 августа 2023, 23:32

Фото: ГУ МЧС РФ по МО

Здание Донецкого университета экономики и торговли на улице Щороса вспыхнуло в результате обстрела кассетными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом предоставил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пожар охватил первый корпус университета. В настоящее время на месте происшествия действуют экстренные службы. По предварительной информации, при обстреле ВСУ применили кассетные боеприпасы.

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#пушилин
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Пушилин: В результате обстрелов ВСУ погибли два человека, девять ранены
05 августа 2023, 21:34

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

В результате обстрелов ВСУ погибли две женщины в Донецке и Горловке, девять человек ранены в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что в настоящее время пострадавшие находятся в медицинских учреждениях.

Кроме того, Пушилин добавил, что обстрелами были повреждены десять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки было обнаружено 48 объектов ракетами ВСУ, было выпущено более 170 боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населённый пункт Новосёловское в ЛНР.

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#обстрел
#всу
#днр
#денис пушилин
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Украинские власти официально объявили зоной военной угрозы черноморские порты России
05 августа 2023, 18:22

Фото: istockphoto/skostin1951

Киевские власти сегодня, 5 августа, объявили о военной угрозе для судоходства в нескольких российских портах в Черном море. Предупреждение относится к внутренним и внешним рейдам Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсе, Сочи и Тамани.
Основанием для подобного объявления стал приказ Военно-морских сил Украины. Срок действия предупреждения — до последующей отмены. Киев и до официального предупреждения неоднократно проводил террористические атаки на российские города и гражданские объекты в районе Черного моря, напоминает издание «Аргументы недели». Достаточно вспомнить неоднократные удары по Крымскому мосту или атаки беспилотников на Севастополь.

Буквально сегодня в морской зоне Севастополя появился беспилотный надводный катер, позже уничтоженный российскими моряками. В ночь на 5 августа украинцы атаковали морским дроном танкер «Сиг», который стоял на якоре в Керченском проливе. Государство-террорист подобными объявлениями силится придать какую-то видимость цивилизованности своим действиям.

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#севастополь
#киев
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Разгромивший колонну бронетехники ВСУ экипаж танка «Алеша» получит звезды Героев России
05 августа 2023, 15:51

Фото: istockphoto/cla78

Весь мир облетели кадры видеохроники, на которых один единственный российский танк с позывным «Алеша» расправляется с целой колонной бронетехники ВСУ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил героический экипаж танка к присвоению званий Героев России.
На Запорожском направлении танк попал под массированный обстрел, в результате чего получил ранение механик-водитель. Эвакуировав раненого, командир боевой машины Расим Басиков занял его место и направил танк на поддержку мотострелковой части. Рабочее место командира танка занял Лейтенант Александр Леваков, сообщает ТРК «Звезда»

Приближаясь к одному из населенных пунктов, танкисты увидели колонну бронированной техники ВСУ из восьми машин, включая два танка. Оценив обстановку, Басиков принял решение атаковать превосходящие силы противника. В первые минуты боя метким огнем оператор-наводчик Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т72-Б. В течение получаса также был уничтожен бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro вместе с десантом.

После этого у «Алеши» закончился боезапас и его заменил на позиции другой танк. Однако вскоре тот был поврежден огнем украинской артиллерии. Тогда «Алеша» вернулся на поле боя, танкисты под непрекращающимся огнем прицепили трос к машине боевых товарищей, а затем отбуксировали подбитый танк в тыл.

Всего в ходе боя, кроме техники, противник потерял свыше ста боевиков убитыми и ранеными.

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#ранение
#танк
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Генерал Пуликовский: Ликвидация украинских властей неизбежна
05 августа 2023, 15:12

Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Необходимо публично заявить, что ликвидация руководителей киевского режима неизбежна, поскольку по-другому бороться с терроризмом невозможно. Такое мнение высказал бывший командующий федеральными силами в Чечне, доктор политологии, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский.
В интервью телеканалу «Краснодар» российский военачальник отметил, что украинский режим перешел к террористическим атакам против объектов мирной инфраструктуры именно потому, что не может добиться никаких успехов на поле боя. Он вспомнил опыт чеченской кампании, когда Владимир Путин, тогда еще будучи премьер-министром, сделал свое знаменитое жесткое заявление о том, что террористов будут «мочить в сортире». Именно точечные удары по лидерам бандформирований привели тогда к развалу организованного сопротивления чеченских боевиков и исламских наемников.

Генерал Пуликовский считает, что в адрес украинской верхушки непременно будет сделано подобное предупреждение. Может быть другими словами, мягче, но наш президент непременно скажет что-то подобное и нынешним нашим врагам в киевском руководстве. Потому что другого способа борьбы с террористическим режимом просто не существует, заключил Пуликовский.

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#заявление
#режим
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Скотт Риттер: Российские войска возьмут Одессу после разгрома частей ВСУ
05 августа 2023, 14:56

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

В случае дальнейшего конфликта российские войска разгромят Вооруженные силы Украины и освободят Одессу, Харьков и Николаев. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty он заявил, что если киевские власти будут слишком долго тянуть и не соглашаться на переговоры, то Россия будет просто вынуждена двигаться дальше на запад, чтобы ликвидировать оставшиеся угрозы. После разгрома ВСУ, которые сильно обескровлены провалившимся контрнаступлением, российские ВС освободят Одессу, Харьков и Николаев, считает экс-разведчик.

Украинцы ведут опасную игру без особых шансов на выигрыш, полагает Скотт Риттер. Российским военным придется брать эти города, чтобы отодвинуть угрозу как можно дальше от своих границ. А взяв их однажды, обратно они их уже не отдадут, сказал в заключение бывший разведчик.

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#сша
#россия
#всу
#запад
#переговоры
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Беспилотный катер в Черном море близ Севастополя уничтожен
05 августа 2023, 14:42

Фото: сайт Кремля

Днем в акватории Черного моря неподалеку от Севастополя был обнаружен надводный беспилотный катер. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о его уничтожении российскими моряками.
В своем телеграм-канале глава администрации Севастополя написал, что безэкипажный катер был уничтожен силами Черноморского военно-морского флота на большом удалении от берега в севастопольской морской зоне.

Михаил Развожаев также сообщил о снятии всех ограничений на передвижение малых речных судов и восстановление движения водного транспорта в Севастопольской бухте и на Балаклавском рейде. Он также поблагодарил горожан за проявленное спокойствие и выдержку и отсутствие какой-либо паники.

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#севастополь
#чёрное море
#флот
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