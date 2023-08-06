В США назвали Украину выгребной ямой

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе на YouTube-канале Judging Freedom заявил, что Вооруженные силы США не сталкивались с ситуацией, аналогичной тому, что сейчас наблюдается на Украине, сравнив эту страну с мусорной свалкой.
«Вы говорите о ковровых бомбардировках, но когда последний раз мы применяли их, генерал? Вы знаете ответ, и я тоже его знаю. Мы применяли ковровые бомбардировки ограниченно во время войны в Персидском заливе. Сколько минных полей мы тогда уничтожили, генерал? Ни одного. Почему? Потому что мы не попадали по цели», — заметил специалист.Читайте также:
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