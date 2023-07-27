В США не дают прогнозов по контрнаступлению ВСУ

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Журналист Сеймур Херш заявил, что военные США и Украины уже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению, баланс сил на стороне РФ.
По словам высокопоставленного должностного лица, какие-либо прогнозы американские военные и ВСУ, относительно наступления не делают, так как баланс сил на стороне России. Чиновник также заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть то, чего он хочет, приводит его слова Херш.
Читайте также:
ВСУ признали превосходство ВС РФ в системе РЭБ
Минобороны: Российский стрелок-зенитчик сбил украинский вертолет Ми-24
Рогов заявил, что на Запорожском направлении сейчас затишье перед бурей
Анастасия Крестьянова