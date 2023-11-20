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Власти в Киеве призывают женщин пенсионного возраста на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Экс-разведчик Вооруженных сил США Риттер обратил на это внимание, рассказав о ситуации в социальной сети «Х» (бывший Twitter).
Недавно советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, где показана женщина пожилого возраста, служащая в ВСУ, у которой уже трое детей и шесть внуков.
Риттер отметил отвагу женщины, идущей на риски для защиты страны, однако подчеркнул, что такие обстоятельства свидетельствуют о том, как «Украина сталкивается с серьезными вызовами».
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«Факт, что страна вынуждена прибегать к помощи 54-летних женщин, говорит о тяжелой реальности», — подчеркнул бывший разведчик.
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Артем Кузьмин