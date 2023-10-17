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Обозреватель Питер ван Бурен заявил, что президент США Джо Байден должен рассказать своему народу, как на самом деле обстоят дела с контрнаступлением украинских войск. Об этом сообщает The American Conservative.
Ван Бурен отметил, что украинское контрнаступление провалилось и задался вопросом о том, каковы будут дальнейшие действия со стороны Вашингтона. Обозреватель выдвинул предположение, что американское правительство пытается заставить РФ покинуть территорию, которая была получена после начала специальной операции.
Ван Бурен подчеркнул, что такой план США обречен на провал, так как ВС России, обороняясь в процессе контрнаступления ВСУ, смогли занять новые территории. Он добавил, что о том, что сейчас происходит на Украине, американцы должны узнать от Байдена, но не от Зеленского.
Ранее американский экс-дипломат Час Фриман заявил, что Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель.
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Ван Бурен подчеркнул, что такой план США обречен на провал, так как ВС России, обороняясь в процессе контрнаступления ВСУ, смогли занять новые территории. Он добавил, что о том, что сейчас происходит на Украине, американцы должны узнать от Байдена, но не от Зеленского.
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Екатерина Коршунова