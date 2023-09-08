В США объяснили, почему контрнаступление ВСУ было заведомо провальным

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Американские эксперты объяснили, почему контрнаступление ВСУ не имело шансов с самого начала, сообщили в The Washington Post.
«Традиционная военная теория предполагает, что наступающая сторона для продвижения вперед должна иметь в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. В этой ситуации с такой продуманной обороной соотношение должно быть больше, чем три к одному. Возможно, шесть или десять к одному», - прокомментировал ситуацию бывший морпех США и военный эксперт Марка Канциана.
Серьезными препятствиями для ВСУ также назвали российские минные поля, которые управляются дистанционно и сильно тормозят контрнаступление ВСУ. Не менее серьезной угрозой являются артиллеристские установки ВС РФ, которые способны оперативно обнаруживать цель и за считанные минуты уничтожать ее.
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Евгения Парфентьева