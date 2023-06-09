В США оценили потери ВСУ при наступлении

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Кирби оценил потери ВСУ при наступлении, назвав их ожидаемыми. В то же время он подчеркнул, что по-прежнему готов оказывать Украине всю необходимую поддержку, на каком бы участке фронта не продолжилось контрнаступеление.
Ранее CNN передавал, что в ходе начала контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись с сильным сопротивлением российской стороны и понесли большие потери. Российские бойцы уже ликвидировали несколько боевых транспортных средств, которые Украине передали США.