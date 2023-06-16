В США опасаются, что НАТО может стать официальной стороной конфликта на Украине

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«Сейчас неожиданно заговорили о том, что мы должны перебросить свои силы на Украину. Почему? По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией, так как ВСУ в критическом положении», — рассказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он считает, что европейские лидеры при поддержке Байдена могут вступить в прямое столкновение с Москвой. Он также добавил, что решение о поставках истребителей Киеву может обернуться настоящей войной.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об ответе со стороны России, при появлении в небе на Украине американских истребителей F-16.