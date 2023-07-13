Херш: В США опасаются контрнаступления России в августе

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ВС РФ может справиться с украинским наступлением и перейти в контрнаступление в августе. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на американского чиновника, который пожелал остаться неназванным.
«С настоящей проблемой Киев столкнется летом, вероятно, в августе, когда российская армия легко справится с контрнаступлением и начнет собственное масштабное наступление», - говорится в сообщении американского журналиста.
Таким образом, анонимный американский политик рассказал журналисту, что пока неизвестно, как дальше будут развиваться события, так как в целом союзники Украины не сильно осведомлены о положении ВС РФ в зоне спецоперации.
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