В США осознали, что в наступлении Украине не помогут даже кассетные боеприпасы

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Кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ, рассказали украинские военнослужащие в интервью для The New York Times.
«Кассетные боеприпасы в значительной степени неэффективны против окопанных русских позиций — траншей и бункеров, которые стали основным препятствием для контрнаступления», - прокомментировали ситуацию собеседники СМИ.
По словам экспертов, российские укрепления защищены против бомбовых ударов.
Ранее 123 государства в Ослов подписали соглашение о запрете использования кассетных боеприпасов. Оно запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного. При этом, в список стран, подписавших соглашение, не входят ни Украина, ни США.
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