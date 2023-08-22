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В США осознали, как российская армия легко расправится с F-16

Дэвис: ПВО С-400 быстро сожгут американские истребители F-16
22 августа 2023, 15:35

Фото: iStock/vladj55

Российские системы противовоздушной безопасности легко расправятся с истребителями F-16, которые в скором времени собираются передать Киеву, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
«Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400. Он будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35», - прокомментировал ситуацию Дэвис.

Эксперт напомнил обо всех нюансах, которые помешают Украине реализовать потенциал F-16. У Киева нет пилотов, способных управляться с этими истребителями, нет средств и необходимых инструментов для их починки и поддержания в боеспособном состоянии.


Дэвис также отметил, что F-16 имеют отличный боевой потенциал в составе с интегрированной системой ПВО, которой у Киева также нет.

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#пво
#сво
#всу
#вс рф
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Военкор RT рассказал о работе российской авиаразведки в зоне СВО
22 августа 2023, 16:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный корреспондент RT Филипп Прокудин пообщался с бойцами аэроразведки 5-й отдельной бригады имени Захарченко. Об этом пишет RT.
Отмечается, что аэроразведка ВС РФ трудится круглосуточно, до выхода группы солдаты совершают облёт беспилотниками для того, чтобы минимизировать потери при наземных операциях. С помощью качественной картинки, которая снята БПЛА можно увидеть, как противник находится в укрытии и не подозревает, что он является объектом слежки.

«ВСУ активно охотятся за разведчиками «Пятёрки», регулярно пытаются бить по ним из артиллерии или сбрасывать гранаты с беспилотников», — приводит слова военкора Прокудина RT.

Ранее российские артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили под Херсоном гаубицу М777 американского производства и 120-миллиметровый миномет.

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#всу
#вс рф
#украина
#спецоперация
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В ЛНР озвучили потери ВСУ за неделю
Пасечник: ВСУ потеряли за неделю около ста человек убитыми и ранеными в ЛНР
22 августа 2023, 15:38

Фото: сайт Кремля

ВСУ за прошедшую неделю потеряли порядка 100 человек убитыми и ранеными в результате попыток прорыва на участках в ЛНР. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что военнослужащие украинских формирований предпринимают меньше попыток для прорыва на территорию ЛНР и захвата рубежей. ВСУ вынуждены сократить наступательные действия из-за работы российской артиллерии, пояснил глава региона.  

Пасечник подчеркнул, что российские артиллеристы взаимодействуют с разведчиками и подразделениями БЛА, что позволяет наносить по противнику сокрушительные удары. За прошедшую неделю, при попытке прорыва, украинские военнослужащие понесли значительные потери и лишились порядка 100 человек. Также отмечается, что помимо живой силы, противник теряет технику и вооружение иностранного производства. 

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#вооружение
#лнр
#всу
#украина
#сво
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Около острова Змеиный поражён катер с десантом ВСУ
ВКС России уничтожили катер с десантниками ВСУ близ острова Змеиный
22 августа 2023, 14:44

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны сообщили, что самолет ВС РФ второй за сутки уничтожил украинский военный катер в Черном море. Судно противника уничтожено вблизи острова Змеиный.
На катере противника находилась группа украинских военнослужащих, сообщили в ведомстве. Быстроходное судно ВСУ было уничтожено в 11:00 мск. Отмечается, что катер был иностранного производства.  

За сутки катер стал вторым уничтоженным судном силами российских подразделений. Прежде, в акватории Черного моря был выявлен и обезврежен катер, целью которого был сбор разведывательных данных. Российский истребитель уничтожил плавательный аппарат противника. 

Ранее сообщалось, что русский командир вывел бойцов из окружения, а сам остался с раненым товарищем. 

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#судно
#авиация
#аппарат
#крым
#всу
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Богомаз подтвердил информацию о попытке проникновения ДРГ ВСУ в Брянскую область
Брянский губернатор Богомаз подтвердил информацию о попытке проникновения ДРГ ВСУ в регион
22 августа 2023, 14:44

Фото: iStock/Anna_Anikina

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил попытку проникновения украинской ДРГ в регион, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила попытку проникновения на территорию России в районе посёлка Забрама и села Сушаны. Российским пограничникам удалось успешно отбить вражескую атаку. Отмечается, что ДРГ состояла из десяти человек. При себе у них были американские винтовки М4 и гранаты.

«Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений  управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей», - прокомментировал ситуацию Богомаз.

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#всу
#сво
#росгвардия
#фсб
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Украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Брянской области
Российские силы пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть на территорию Брянской области
22 августа 2023, 14:19

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию России через Брянскую область, сообщает Telegram-канал Mash.
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила попытку проникновения на территорию России в районе посёлка Забрама и села Сушаны. 

Российским пограничникам удалось успешно отбить вражескую атаку. 

Отмечается, что ДРГ состояла из десяти человек. При себе у них были американские винтовки М4 и гранаты.

Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию предприятия ООО «КурскПродукт», которое находится в Глушковском районе. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.

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#всу
#россия
#сво
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Украинский полковник объяснил, почему ВСУ даже не стоило наступать
Украинский полковник назвал три причины, по которым ВСУ не стоило даже пробовать наступать
22 августа 2023, 14:13

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Контрнаступление Вооруженных сил Украины было заведомо провальным, заявил полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский в интервью The Wall Street Journal.
«По всем канонам военной науки, украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено», - прокомментировал ситуацию Грабский.

Он также отметил, что сейчас украинская армия сильно страдает от нехватки боеприпасов и техники.

Ранее стало известно, что под Купянском командир подразделения Вооруженных сил Украины расстрелял своего бойца, который испугался боя с российской армией. Выяснилось, что телефон расстрелянного бойца вел видеозапись и находился в кармане его бронежилета. На кадрах видно, как солдат ВСУ начинает убегать, а его сослуживец стреляет в него.

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#всу
#сво
#контрнаступление
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На территории Украины объявили воздушную тревогу
22 августа 2023, 13:45

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины днём 22 августа, сообщает Министерство цифровой трансформации страны.
Сирены зазвучали с 12.50 по местному времени (совпадает с мск). Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
 
В ночь на 22 августа, по сообщениям украинских СМИ, в подконтрольном Киеву Запорожье были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что украинские власти практически полностью запретили иностранным журналистам совершать поездки на линию боевого соприкосновения.

Швейцарская газета Temps пишет, что на передовую зарубежным корреспондентам можно попасть исключительно с письменного разрешения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Данная мера может быть связана с большими потерями живой силы в рядах ВСУ и тем, что украинские военные не смогли прорвать российскую оборону, пишет Temps.

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#украина
#воздушная тревога
#всу
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Киев перестал допускать журналистов из других стран на линию фронта
22 августа 2023, 11:12

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинские власти практически полностью запретили иностранным журналистам совершать поездки на линию боевого соприкосновения.
Швейцарская газета Temps пишет, что на передовую зарубежным корреспондентам можно попасть исключительно с письменного разрешения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
 
Данная мера может быть связана с большими потерями живой силы в рядах ВСУ и тем, что украинские военные не смогли прорвать российскую оборону, пишет Temps.

Ранее сообщалось, что Украине для победы над Россией необходимо будет провести тотальную мобилизацию, в рамках которой на военную службу должно быть призвано не менее трех миллионов человек.

В статье указано, что население Украины, хотя и неуклонно сокращается, все еще превышает 30 миллионов человек. С таким запасом человеческих ресурсов Киев мог бы успешно противостоять России и даже победить, считают авторы публикации.

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#украина
#киев
#журналисты
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В Курской области беспилотник ВСУ атаковал спиртобазу
22 августа 2023, 10:44

Фото: iStock/Murmakova

Атака произошла в Глушковском районе.
Shot пишет, что ночью украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию предприятия ООО «КурскПродукт», которое находится в Глушковском районе.
 
Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.

Ранее сообщалось, что Украина просит у США крылатые ракеты JASSM, чтобы захватить Крым.

«F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма «без боя», - прокомментировал ситуацию аналитика аналитического центра RAND Corporation Бринн Таннехилл. Все дело в том, что ракеты Storm Shadow или SCALP, которые находятся в распоряжении Киева, не совместимы с американскими истребителями F-16.
Однако, Таннехилл напомнил, что Украина получит F-16 не скоро. Никто не может однозначно ответить на вопрос – помогут ли американские истребители хоть как-то повлиять на исход конфликта.

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