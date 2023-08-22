В США осознали, как российская армия легко расправится с F-16

Фото: iStock/vladj55
Российские системы противовоздушной безопасности легко расправятся с истребителями F-16, которые в скором времени собираются передать Киеву, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
«Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400. Он будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35», - прокомментировал ситуацию Дэвис.
Эксперт напомнил обо всех нюансах, которые помешают Украине реализовать потенциал F-16. У Киева нет пилотов, способных управляться с этими истребителями, нет средств и необходимых инструментов для их починки и поддержания в боеспособном состоянии.
Читайте также:
Брянский губернатор Богомаз подтвердил информацию о попытке проникновения ДРГ ВСУ в регион
Украинский полковник назвал три причины, по которым ВСУ не стоило даже пробовать наступать
Forbes: Украина собирается захватить Крым с помощью крылатых ракет JASSM
Евгения Парфентьева