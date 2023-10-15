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В США осудили политику Джо Байдена в отношении Украины

Полковник Макгрегор назвал действия Байдена на Украине катастрофой
15 октября 2023, 10:55
Фото: istock /ValleraTo

Фото: istock /ValleraTo

Политика президента США Джо Байдена обернулась гуманитарной катастрофой для Украины. Такое мнение озвучил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство», — заявил Макгрегор .
Как считает Макгрегор, действия Штатов стало преступлением против народа Украины. Бывший советник также призвал Соединенные Штаты остановить бесконечные войны.


Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Он также выразил мнение, что российская армия может освободить Харьков за несколько дней.

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Стало известно, сколько украинцев хотели незаконно покинуть страну с начала СВО
Более 22 тысяч человек пытались незаконно покинуть Украину с начала СВО
15 октября 2023, 10:56

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Погранслужба сообщила, что более 22 тысяч человек попытались незаконно покинуть Украину.
Именно столько человек задержали с февраля 2022 года при попытке незаконно выехать с Украины. Об этом рассказал представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко во время всеукраинского телевизионного марафона.

«За время военного положения на зеленом участке границы задержано около 15,8 тысячи человек, пытавшихся пересечь линию границы. Еще 6,8 тысячи человек выявлено в пунктах пропуска, когда пытались выехать по поддельным документам», — пояснил Демченко.
Ежедневно пограничники останавливают от 20 до 30 человек, которые незаконно пытаются покинуть Украину. С февраля прошлого года выявлено 280 преступных групп, помогавших украинскому населению в незаконном выезде из страны. 

Ранее главный представитель по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо подчеркнул, что все граждане, подлежащие призыву на военную службу на Украине, должны лично явиться в военные комиссариаты для обновления своих личных данных, включая женщин-медиков. 

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Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось
#всу
#сво
#украина
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Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО
15 октября 2023, 10:42

Фото: kremlin.ru

Украинское контрнаступление провалилось полностью, а ВС РФ улучшают своё положение практически на всей линии боевого соприкосновения.
Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Что касается контрнаступления Украины, которое якобы буксует, оно провалилось полностью», - сказалВладимир Путин.
На отдельных участках боевых действий ВСУ занимается подготовкой новых активных наступательных операций. По словам Путина, Россия соответствующим образом на это реагирует.

«То что сейчас происходит на линии соприкосновения называется активная оборона. Войска РФ улучшают свое положение практически на всем пространстве», - сообщил Путин, заметив, что это касается купянского, запорожского и авдеевского направлений.
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Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось
15 октября 2023, 10:02

Фото: сайт Кремля

Украинское контрнаступление полностью провалилось.
Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая журналисту Павлу Зарубину на вопрос о том, что происходит в зоне проведения СВО. 

«Что касается контрнаступления Украины, которое якобы буксует, оно провалилось полностью», - сказалВладимир Путин.
По словам президента, российскому командованию известно, что на отдельных участках боевых действий Украина подготавливает новые наступательные операции.

«То что сейчас происходит на линии соприкосновения называется активная оборона. Войска РФ улучшают свое положение практически на всем пространстве», - сообщил Путин, заметив, что это касается купянского, запорожского и авдеевского направлений.
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#владимир путин
#президент
#сво
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ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на купянском направлении
15 октября 2023, 08:32

Фото: iStock/aapsky

ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям ВСУ под Синьковкой.
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.  Ракетно-бомбовые удары по подразделениям ВСУ нанесли под Синьковкой и другими населенными пунктами Купянского района, пишет РИА Новости.
 
Удары по ВСУ нанесены экипажами ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и самолетами штурмовой авиации. Под ударом оказались 95-я десантно-штурмовая бригада, 14-я и 32-я механизированные бригады, а также подразделения территориальной обороны в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки.

По информации обозревателя британского журнала Светланы Моренец, российские вооруженные силы начали масштабное наступление, что явилось неожиданностью для украинских военных. Она утверждает, что целью российских сил является ограничение движения украинских военных и предотвращение их резервных подкреплений.

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В России рассказали о применении Су-57 в зоне СВО
Военный эксперт Кнутов: Су-57 наносили высокоточные удары по целям в зоне СВО
15 октября 2023, 06:53

Фото: Минобороны РФ

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно выполнили миссии по нанесению ударов по целям в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Эту информацию раскрыл военный эксперт и директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с изданием «Царьград».
«Мы обеспечиваем максимальную скрытность от систем ПВО. Ни радиолокационные устройства стран НАТО, ни вооруженные силы Украины не смогли обнаружить эти самолеты, даже когда они действовали в группе. Су-57 успешно выполнили точные удары по важным целям и вернулись на базу незамеченными», — заявил Кнутов.
Он также сообщил, что примерно через месяц после начала операции Министерство обороны России подтвердило выдающиеся результаты, достигнутые Су-57.

Эксперт отметил, что Су-57 обладает уникальной малозаметностью и способностью нести различные виды вооружения, включая крылатые ракеты и управляемые бомбы.

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На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России
Economist: украинские военные рискуют оказаться в котле в Авдеевке
15 октября 2023, 06:35

Фото: iStock/JARAMA

Российские военные начали наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке, пишет Economist. Авторы издания отмечают, что ВСУ оказались под угрозой окружения на этом участке фронта.
В материале журналистов отмечается, что это одно из крупнейших наступлений России с момента весны прошлого года. Главной целью наступления, по их мнению, является попытка окружения украинских военных.

Журналисты подчеркивают, что инициатива на поле боя перешла к российским вооруженным силам после провала контрнаступления ВСУ. В статье также отмечается, что украинские военные в Авдеевке уже оказались «окружены с трех сторон».

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#поставки
#всу
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Средства ПВО перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России
Минобороны: ПВО перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России
15 октября 2023, 06:13

Фото: iStock/rancho_runner

Министерство обороны сообщило, что средства противовоздушной обороны успешно перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые пытались совершить террористическую атаку на объекты в Российской Федерации.
Отмечено, что 18 из них были перехвачены над Курской областью, а два были уничтожены в воздухе над Белгородской областью. Эти действия совершены в ночь с 14 на 15 октября.

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Украине предсказали борьбу с Израилем за поставки западных вооружений
Welt: Украине и Израилю придется бороться за поставки вооружений НАТО
15 октября 2023, 03:54

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Журналист издания Welt Кристоф Шильц выразил опасения по поводу того, что Украине и Израилю придется соревноваться за поставки западных вооружений из-за ограниченных ресурсов, доступных в рамках НАТО.
По его мнению, страны-члены альянса остерегаются компрометировать свои собственные оборонные потребности, учитывая ограниченность и дороговизну ресурсов. Особое внимание уделяется вопросу обеспечения артиллерийскими снарядами и системами противовоздушной обороны, такими как Iris-T и Patriot, в которых нуждаются и Украина, и Израиль.

Кристоф Шильц также отметил, что внутри НАТО уже поднимается обеспокоенность в связи с конкуренцией за доступные ресурсы. По его словам, «оружие можно передать всего лишь однажды», и это становится предметом обсуждения.

Заключив свое заявление, он указал на тревожность президента Украины Владимира Зеленского относительно этой ситуации и отметил, что Зеленский решил лично обратиться к странам-членам НАТО с просьбой о дополнительных поставках вооружения.

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#нато
#зеленский
#вооружения
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Украинское командование обвинили в безрассудных приказах
Fatto Quotidiano: командование ВСУ не соблюдает основные военные правила
15 октября 2023, 03:24

Фото: iStock/IherPhoto

Журналист издания Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация выразил обеспокоенность безрассудными приказами, которые, по его мнению, дают украинские военные руководители, нарушая основные военные нормы. Он указал, что такие действия приводят к неудачным контрнаступлениям и значительным потерям.
Ди Грация подчеркнул, что в военных операциях существуют строгое соблюдение определенных военных правил и принципов, которые не должны нарушаться. Его удивление вызвало решение украинских генералов идти в атаку без должного рассмотрения и планирования, даже ценой высоких человеческих потерь.

В заключение он отметил, что в случае подобных действий командующего НАТО, их действия были бы признаны некомпетентными и могли бы привести к его увольнению.

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