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Политика президента США Джо Байдена обернулась гуманитарной катастрофой для Украины. Такое мнение озвучил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство», — заявил Макгрегор .Как считает Макгрегор, действия Штатов стало преступлением против народа Украины. Бывший советник также призвал Соединенные Штаты остановить бесконечные войны.
Он также выразил мнение, что российская армия может освободить Харьков за несколько дней.
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Алина Юрчак