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ЗРК Patriot, переданные США Украине в рамках военной помощи, оказались на поле боя неэффективным оружием. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, на Украине нет эффективной системы противовоздушной обороны.
По его словам, США не имеет возможности поставлять Киеву вооружение в необходимом количестве. Таким образом, тактическая и стратегическая картина для Украины выглядит мрачно, заключил Джонсон.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины. По его словам, ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая. Наблюдается высокий уровень потерь среди ВСУ на фоне неизменяющейся линии фронта.
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«И у США нет систем, которые они могли бы им предложить, несмотря на разговоры о том, что мы собираемся их предоставить. У нас их нет. Мы уже предоставили батарею ЗРК Patriot, которая оказалась неэффективной, дорогим хламом», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины. По его словам, ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая. Наблюдается высокий уровень потерь среди ВСУ на фоне неизменяющейся линии фронта.
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Элина Позднякова