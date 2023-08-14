В США поразились передовым российским истребителям с дронами

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Российские истребители Су-57, которые принимают участие в специальной военной операции, интегрируют с боевыми дронами, пишет издание Military Watch Magazine.
«Су-57 были задействованы в ряде операций на Украине, включая воздушные бои, вылеты для подавления противовоздушной обороны Киева и нанесение высокоточных ударов на большие расстояния», - прокомментировали ситуацию журналисты.
По информации издания, передовые Су-57 будут работать в паре с боевыми беспилотниками «Охотник». Таким образом, боеспособность и без того успешного истребителя вырастет вдвое.
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Евгения Парфентьева