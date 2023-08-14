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В США поразились передовым российским истребителям с дронами

MWM: Российские истребители Су-57 интегрируют с боевыми дронами
14 августа 2023, 20:08

Фото: iStock/Milous

Российские истребители Су-57, которые принимают участие в специальной военной операции, интегрируют с боевыми дронами, пишет издание Military Watch Magazine.
«Су-57 были задействованы в ряде операций на Украине, включая воздушные бои, вылеты для подавления противовоздушной обороны Киева и нанесение высокоточных ударов на большие расстояния», - прокомментировали ситуацию журналисты.

По информации издания, передовые Су-57 будут работать в паре с боевыми беспилотниками «Охотник». Таким образом, боеспособность и без того успешного истребителя вырастет вдвое.


Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий. Главное преимущество этих истребителей — более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, нежели у американских или китайских аналогов, отмечает издание.

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#самолет
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ВСУ бегут из-под Харькова из-за наступления российских войск
Джонсон: ВСУ бегут от российских войск из-под Харькова
14 августа 2023, 20:47

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооруженные силы Украины экстренно отступают из-под Харькова из-за наступления российской армии, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

По информации эксперта, у армии Украины не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания российских сил. 

Российские войска приблизились к Синьковке — последнему населенному пункту перед Купянском в Харьковской области. До города осталось не более семи километров. На фоне развивающегося наступления ВС России украинские власти начали эвакуацию жителей Купянска.

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#харьков
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ВСУ готовятся отступать из Купянска
Mash: Украинские боевики готовятся отступать из Купянска
14 августа 2023, 20:26

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины готовятся отступать из Купянска, сообщает Telegram-канал Mash.
Генерал-полковник ВСУ Александр Сырский уже подтвердил, что российская армия продвигается в направлении Харькова. 

Российские войска приблизились к Синьковке — последнему населенному пункту перед Купянском в Харьковской области. До города осталось не более семи километров. На фоне развивающегося наступления ВС России украинские власти начали эвакуацию жителей Купянска.

Ранее Олег Соскин заявил, что Купянск совсем скоро может повторить судьбу Артемовска.

«Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями», - прокомментировал ситуацию эксперт.

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#вс рф
#всу
#сво
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Россия не позволит Польше вторгнуться на Западную Украину
Джонсон: Польша планирует вторжение в Западную Украину
14 августа 2023, 20:19

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

России придется предпринять необходимые действия, в случае вторжения Польши в Западную Украину, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Зависит от Запада, расширятся ли военные действия. Если Запад нарастит угрозу и Польша решится на вторжение на Украину, ее западную часть, то Россия может поменять свои военные цели», - прокомментировал ситуацию эксперт.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Польше наметились планы о создании объединения для оккупации Западной Украина.

«Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории», - прокомментировал ситуацию глава оборонного ведомства. 

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#польша
#украина
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Боевик «Азова»* заявил в суде, что раскаивается в убийстве пленного
14 августа 2023, 18:58

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Боевик запрещенного в РФ «Азова»* Андрей Богдан, осуждённый Верховным судом ДНР на 25 лет строгого режима, раскаялся в убийстве донецкого ополченца и признал, что командование «Азова»* бросило рядовых нацистов.
24-летний Андрей Богдан, стрелок отдельного отряда специального назначения «Азов»*, расстрелял военнопленного ДНР в марте 2022 года в Мариуполе.

«Азовцы» остановили легковую машину, где сидели мирный житель и два военнослужащих ДНР, один из них был ранен. У военных забрали оружие и задержали. После чего Богдан расстрелял раненого в здание автозаправочной станции.

«Я очень раскаиваюсь, что сделал это. Это был глупый поступок», - сказал Андрей Богдан журналистам в суде. Мужчина не планирует оспаривать приговор, так как считает его справедливым.
По словам Богдана, он отправился служить в «Азов»* по контракту, когда уже получил повестку в армию, но подумал, что в нацбатальоне будут лучше условия. 

Ранее сообщалось, что студент Уральского государственного юридического университета планировал сбежать на Украину и там вступить в Русский добровольческий корпус* — группировку неонацистов русского происхождения, входящую в состав ВСУ.

Чтобы доказать свою преданность, молодой человек предлагал совершить несколько терактов на территории России. Друзьям он даже успел похвастаться, что поджигал военкоматы, но эта информация пока не подтверждена. 

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* Запрещенная в России террористическая организация.

#украина
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В США нашли 123 тысячи свежих могил после наступления ВСУ
Макгрегор: На Украине выкопали 123 тысячи свежих могил после наступления ВСУ
14 августа 2023, 17:30

Фото: iStock/David_Bokuchava

На Украине вырыли примерно 123 тысячи свежих могил после контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
«Украина уничтожена, ее население упало до 19-20 миллионов человек. Потери ВСУ составляют около 350-400 тысяч человек», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

По его словам, на снимках со спутника можно разглядеть примерно 123 тысячи новых могил, которые выкопали после контрнаступления ВСУ. Это катастрофа, которой пора положить конец, подытожил Макгрегор. 

Ранее Макгрегор заявил, что Польша и Латвия могут оккупировать часть территорий Западной Украины. Эксперт отметил, что Варшава и Вильнюс могут продвинуться вглубь Украины примерно на 300 километров. Ранее на это территории располагалась Речь Посполитая.

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Российские силы взяли в плен шестерых украинских десантников
В ЛНР российские силы взяли в плен шестерых украинских десантников
14 августа 2023, 17:17

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли в плен шестерых украинских десантников под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, сообщает «РИА Новости». Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли в плен шестерых украинских десантников под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, сообщает «РИА Новости».
Плененные десантники на службе в 81-ой аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. 

Один из пленных признался, что решил сдаться добровольно, поскольку все его сослуживцы погибли под артобстрелом.

Ранее военнопленный украинец рассказал о некачественном обучении во Франции. Украинец заявил, что на этом обучении он чувствовал себя «как в тюрьме». Французские инструкторы постоянно настраивали их на желание убивать русских, а также давали им некие пилюли, без которых обучающиеся чувствовали себя вялыми и уставшими.

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#всу
#сво
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Под украинским обстрелом ДНР ранен ребенок
Под обстрелом ДНР дальнобойными ракетами со стороны ВСУ пострадал ребенок
14 августа 2023, 16:49

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ обстреляли село Юрьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 августа по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Юрьевка, пострадал ребенок – мальчик 2017 года рождения», - прокомментировали ситуацию представители СЦКК.
 
Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что Вооруженные силы Украины уничтожили 1049 гражданских объектов на территории Донецкой Народной Республики, более 800 из них – школы и детские сады. Сенатор напомнила, что с 2014 года на территории ДНР от рук киевского режима погибли 228 детей, еще 789 получили ранения разной степени тяжести.

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#ребёнок
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Минобороны: ВС России нанесли удар по местам хранения морских дронов ВСУ
14 августа 2023, 16:02

Фото: iStock/sfreestee

ВС РФ нанесли в ночь на понедельник, 14 августа, ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

Напомним, ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника.

Астафьев уточнил, что российские подразделения поразили пункты дислокации украинских формирований в районе населенного пункта Белая Гора. Также, силами ВС РФ была уничтожена бронетехника противника и его живая сила.

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#всу
#вс рф
#истребители
#спецоперация
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Российские силы впервые уничтожили испанский миномет Alakran
Минобороны: ВС РФ впервые уничтожили испанский миномет Alakran в зоне СВО
14 августа 2023, 16:00

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Российские военные впервые уничтожили испанский самоходный миномет Alakran в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные подбили три американские артсистемы М777, польскую самоходную гаубицу Krab и французскую самоходную гаубицу Caesar, а также, впервые уничтожили испанский самоходный миномет Alakran.

Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщили, что в ночь на понедельник, 14 августа, российские силы нанесли ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

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#минобороны рф
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