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В США поставили Зеленского на место после неожиданного требования к Путину

Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требования Зеленского вернуть Крым без боя
03 сентября 2023, 20:37
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен высмеял требование Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину вернуть Крым без боя. Об этом Дрейвен написал в социальной сети X.
«У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», — заявил Дрейвен.

Напомним, Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее Зеленский заявил, что ещё два судна прошли по временному зерновому коридору. Он поблагодарил работников украинских портов и тех, кто обеспечивал безопасное функционирование коридора.


Скорее всего, речь идет о выходе двух судов с чугуном и железорудным концентратом из украинских портов, о котором 1 сентября сообщал украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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В Госдуме предложили печатать тетрадки с информацией о героях СВО
Кузнецова: нужно производить школьные тетрадки с изображениями героев СВО
03 сентября 2023, 20:20

Фото: iStock/artisteer

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о необходимости выпуска школьных принадлежностей с патриотической тематикой, а также выступила с предложением печатать тетрадки с информацией о подвигах российских солдат в СВО. Об этом Кузнецова написала в своем телеграм-канале.
По словам Кузнецовой, в магазинах вместо патриотической российской тематики представлены различные школьные принадлежности с принтами из иностранных игр и мультиков. Депутат считает, что это отличная задумка — изображать на письменных принадлежностях российских писателей, художников или героев спецоперации на Украине.

Напомним, ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания перечня школьных принадлежностей, которые доступны к приобретению родителями по минимальной стоимости или в рамках социальной помощи. 

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На Украине будут призывать ограниченно годных мужчин
Ukrainian Military Pages: на Украине начнут призывать ограниченно годных мужчин
03 сентября 2023, 19:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Минобороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих. По новому списку пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.
По данным издания, изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинских войсках вступили в силу 25 августа. Сообщается, что в случае признания солдата непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военного на другую должность может направить его на военно-врачебную комиссию для того, чтобы определить пригодность к службе по новой специальности. 

Отмечается, что для десантников и морпехов упростили требования военно-врачебной комиссии.

Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.

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Военкор Матюшин рассказал, как ведут себя русские солдаты во время СВО

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский паникует из-за нехватки живой силы в ВСУ

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#переговоры
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Военкор Матюшин рассказал, как ведут себя русские солдаты во время СВО
03 сентября 2023, 18:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военкор, ветеран Донбасса Александр Матюшин рассказал, что русские солдаты не сдаются в плен украинцам и проявляют настоящий героизм на поле боя. Об это сообщает Царьград.
По словам Матюшина, украинские солдаты часто сдаются в плен бойцам ВС РФ. Военкор отметил, что украинцы предпочитают выходить из окопов с поднятыми руками, чем дальше продолжать сражения.

«Наши знают, что их там подвергнут моральным и физическим пыткам. Поэтому предпочитают смерть, а не плен. Стараются подорвать себя гранатой, если есть возможность, и забрать с собой как можно больше врагов», — приводит слова Матюшина Царьград.

Матюшин добавил, что военнослужащие ВС РФ практически не сдаются в плен. 

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#зеленский
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Старовойт: два украинских беспилотника обезврежены в Курской области
03 сентября 2023, 18:00

Фото: сайт Кремля

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что два украинских беспилотника обезврежены в Курской области. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Отмечается, что было зафиксировано три прилета беспилотников.

Напомним, ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что один человек погиб, два ранены после обстрела ВСУ посёлка Уразово Белгородской области. В результате попадания украинского снаряда в жилой дом в посёлке Уразово Валуйского городского округа погиб мужчина, получивший осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

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#россия
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: отданные ВСУ F-16 будут уязвимы перед российскими ПВО
03 сентября 2023, 16:30

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что переданные Украине истребители НАТО не помогут украинским войскам из-за их уязвимости перед российскими ПВО. Об этом Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По мнению Джонсона, ВСУ не найдут подходящих пилотов на F-16. Он также считает, что новейшие модели истребителей не смогут обойти российские ПВО.

Джонсон отметил, что российская система противовоздушной обороны превосходит всю западную технику.

Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.

Соскин подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери, поэтому украинский лидер испытывает истерику.

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#зеленский
#пво
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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский паникует из-за нехватки живой силы в ВСУ
03 сентября 2023, 16:10

Фото: iStock/Olena_Z

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Об этом Соскин заявил в своем блоге на YouTube.
Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.

Соскин подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери, поэтому украинский лидер испытывает истерику. 

Напомним, ранее украинские военнослужащие пожаловались на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Офицеры Североатлантического альянса, которые проводят инструктаж для солдат ВСУ не понимают реальной обстановки на местах боевых действий.

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#лидер
#всу
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#удар
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Зеленскому рассказали о «сюрпризе» Путина
RS: желание Зеленского отвоевать Крым приводит к тяжелым последствиям для ВСУ
03 сентября 2023, 14:12

Фото: iStock/JARAMA

Издание Responsible Statecraft сообщает о том, что желание президента Украины Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой уже привело к ужасным последствиям и грозит новыми.
По данным издания, обескровленные украинские солдаты в конечном итоге падут жертвой контратаки ВС РФ, а это приведет к территориальным большим потерям. Автор публикации отмечает, что люди, которые утверждают, что они друзья Украины, следует задуматься о последствиях бесконечной войны с ядерной державой.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Отмечается, что цель удара достигнута и все назначенные объекты были поражены.

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#всу
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#удар
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Минобороны: ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени
03 сентября 2023, 13:41

Фото: iStock/0

ВС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
Отмечается, что цель удара достигнута и все назначенные объекты были поражены. 

Напомним, ранее украинские военнослужащие пожаловались на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Офицеры Североатлантического альянса, которые проводят инструктаж для солдат ВСУ не понимают реальной обстановки на местах боевых действий.

Сообщается, что ВС РФ в районе Харьковской области обладает внушительным боевым опытом и хорошим вооружением. Украинские солдаты постепенно перестают видеть смысл в продолжении боевых действий.

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#спецоперация
#вс рф
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В Харькове в батальонах ВСУ произошла вспышка легионеллеза
03 сентября 2023, 13:28

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Среди украинских военных и польских наёмников распространился легионеллез.
«Украина.ру» пишет, что вспышка инфекционного заболевания случилась в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая принимала участие в боях на купянском направлении.

Командование бригады попыталось скрыть факт эпидемии. Но в ночь на 3 сентября два стрелковых батальона 14-й омбр увезли из окрестностей Купянска и госпитализировали в инфекционные отделения харьковских больниц. Два стрелковых батальона насчитывают примерно тысячу военнослужащих.

Их боевые позиции займут остатки 32-й отдельной механизированной бригады, отправленной на переформирование после крупных потерь в районе Новоселовского в ЛНР.

Легионеллёз (болезнь легионеров) — вид пневмонии. По данным ВОЗ, смертность от него достигает 10%. Характерными симптомами заболевания являются: общая интоксикация, лихорадка, поражение лёгких и центральной нервной системы, органов пищеварительного тракта.

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#украина
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