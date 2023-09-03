В США поставили Зеленского на место после неожиданного требования к Путину

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Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен высмеял требование Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину вернуть Крым без боя. Об этом Дрейвен написал в социальной сети X.
«У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», — заявил Дрейвен.
Напомним, Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее Зеленский заявил, что ещё два судна прошли по временному зерновому коридору. Он поблагодарил работников украинских портов и тех, кто обеспечивал безопасное функционирование коридора.
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Екатерина Коршунова