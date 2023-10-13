В США предрекли два российских котла для ВСУ

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Российские силы в ближайшее время могут организовать для ВСУ сразу два котла в Запорожской и Харьковской областях. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже», - заявил Риттер Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.
Он уточнил, что в этом случае российские силы массово уничтожают украинских военных.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ провалили контрнаступление из-за долгих поставок западного оружия.
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Элина Позднякова