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Если президент США Джо Байден примет решение открыто ввести на Украину американские войска, то это приведет к катастрофе. Такое заявление сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.
По его словам, Байден может совершить безумный шаг и отправить американские войска на Украину. Он уточнил, что подобный шаг будет противоречить конституции, которая была создана для того, чтобы президент не мог самостоятельно начать войну.
Он также заявил, что США уже ввели свои войска на Украину, однако сделали это тайно, а американские венные не носят форму. Таким образом, по словам Джиральди, США находятся на грани катастрофы из-за безответственности американского правительства.
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«Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации», — пояснил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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Элина Позднякова